Нескоромному винесли підозру в організації підготовки вбивства (відео)

СБУ розшукує екс-заступника голови СБУ для допиту як підозрюваного.

Колишньому першому заступнику глави СБУ Дмитру Нескоромному винесли підозру у підготовці замаху на начальника Головного управління внутрішньої безпеки спецслужби Андрія Наумова.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Нескоромному винесли підозру за ч.1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 і ст. 348 КК України. В СБУ заявили, що розшукують його для допиту як підозрюваного і вручення клопотання про обрання запобіжного заходу.

[ + – ] Аудіозапис зустрічі Расюка з Нескоромним

Спецслужба встановила, що Нескоромний разом зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили фізично усунути Наумова. Як заявили в СБУ, це доводять фото- і відеоматеріали, записи розмов фігурантів, на яких вони обговорюють деталі вбивства.

[ + – ] Расюк обговорює організацію замаху на Наумова

"Основним мотивом злочину стало те, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екс-команди Нескоромного в СБУ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фігуранти справи розробили детальний план вбивства. Для його реалізації Расюк у жовтні 2020 — січні 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх грошима й організував стеження за Наумовим.

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Зазначимо, ЗМІ повідомили, що 22 січня Нескоромний нібито був затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Однак після затримання він нібито зумів втекти прямо в наручниках. Через його втечу оголосили план-перехоплення.

У цій справі також затриманий співробітник спецпідрозділу "Альфа" СБУ Андрій Расюк.

23 січня СБУ підтвердила затримання чинного співробітника відомства за організацію вбивства колеги, але імен не назвала.

22 січня журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook, що Нескоромний нібито мав одіозну репутацію і був звільнений після серії скандалів, повʼязаних із різними підозрами в корупції та вимаганні хабарів вже за президентства Володимира Зеленського. Бутусов повʼязав ситуацію з боротьбою за контроль над фінансовими схемами між різними групами.

На сайті Press Club Brussels Europe зʼявилося запрошення на прес-конференцію Дмитра Нескоромного. Колишній силовик планує виступити перед журналістами 2 лютого о 10:00.