Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства (видео)

СБУ разыскивает экс-замглавы СБУ для допроса в качестве подозреваемого.

Бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в подготовке покушения на начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Нескоромному объявили о подозрении по ч.1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 и ст. 348 УК Украины. В СБУ заявили, что разыскивают его для допроса в качестве подозреваемого и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

[ + – ] Аудиозапись встречи Расюка с Нескоромным

Спецслужба установила, что Нескоромный вместе с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили физически устранить Наумова. Как заявили в СБУ, это доказывают фото- и видеоматериалы, записи разговоров фигурантов, на которых они обсуждают детали убийства.

[ + – ] Расюк обсуждает организацию покушения на Наумова

"Основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ", – сказано в сообщении.

Отмечается, что фигуранты дела разработали детальный план убийства. Для его реализации Расюк в октябре 2020-январе 2021 года подыскал исполнителей преступления, обеспечил их деньгами и организовал слежку за Наумовым.

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Отметим, СМИ сообщили, что 22 января Нескоромный якобы был задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Однако после задержания он якобы сумел сбежать прямо в наручниках. Из-за его побега объявили план-перехват.

По этому делу также задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк.

23 января СБУ подтвердила задержание действующего сотрудника ведомства за организацию убийства коллеги, но имен не назвала.

22 января журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что Нескоромный якобы имел одиозную репутацию и был уволен после серии скандалов, связанных с различными подозрениями в коррупции и вымогательстве уже при президентстве Владимира Зеленского. Бутусов связал ситуацию с борьбой за контроль над финансовыми схемами между разными группами.

На сайте Press Club Brussels Europe появилось приглашение на пресс-конференцию Дмитрия Нескоромного. Бывший силовик планирует выступить перед журналистами 2 февраля в 10:00.