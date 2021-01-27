"Сбежавший в наручниках" экс-замглавы СБУ Нескоромный даст пресс-конференцию в Брюсселе

В СМИ сообщали, что Нескоромного якобы задержали по подозрению в организации убийства другого сотрудника СБУ, однако после ареста тот сбежал прямо в наручниках.

На сайте Press Club Brussels Europe появилось приглашение на пресс-конференцию бывшего первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Бывший силовик планирует выступить перед журналистами 2 февраля в 10:00 по местному времени.

"Дмитрий Нескоромный расскажет о провокации в отношении него со стороны сотрудников СБУ а также о сенсационных фактах коррупции в высших эшелонах власти Украины", — сказано в анонсе.

Брифинг будет транслироваться на YouTube-канале Brussels Press Club TV.

Отметим, СМИ сообщили, что 22 января Нескоромный якобы был задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Однако после задержания он якобы сумел сбежать прямо в наручниках. Из-за его побега объявили план-перехват.

По этому делу также задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк.

23 января СБУ подтвердила задержание действующего сотрудника ведомства за организацию убийства коллеги, но имен не назвала.

22 января журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что Нескоромный якобы имел одиозную репутацию и был уволен после серии скандалов, связанных с различными подозрениями в коррупции и вымогательстве уже при президентстве Владимира Зеленского. Бутусов связал ситуацию с борьбой за контроль над финансовыми схемами между разными группами.