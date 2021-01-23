В СБУ подтвердили задержание своего сотрудника за организацию убийства коллеги

В СБУ напомнили, что "безнаказанность бывает только временной".

В субботу, 23 января, СБУ подтвердила задержание действующего сотрудника ведомства за организацию убийства коллеги, но имен не назвала.

Об этом говорится в комментарии ведомства на странице в Facebook.

В СБУ отметили, что уделяют особое внимание противодействию нарушениям закона и проявлению коррупции, в том числе, когда это касается действующих или бывших сотрудников СБУ.

"Безнаказанность бывает только временной. В рамках этой работы вчера проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудник СБУ", – говорится в сообщении.

В СБУ также отметили, что официальная информация относительно этого будет предоставлена позже.

Тем временем, источник в СБУ рассказал "Стране", что операция по задержанию готовилась уже давно, а в автомобиле бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного была установлена прослушка. Однако на днях в СБУ узнали, что один из сотрудников Службы предупредил Нескоромного о готовящейся против него операции. Поэтому в ведомстве решили брать его сразу, пока он не обнаружил и не уничтожил прослушку.

По данным СМИ, в настоящее время задержан Андрей Расюк. А сам Нескоромный, по их данным, никуда не сбегал и находится на свободе на контакте со своими адвокатами, которые пытаются "отбить" машину у СБУ.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Также сообщалось, что был задержан, но потом якобы сбежал, бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.