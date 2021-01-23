В СБУ підтвердили затримання свого співробітника за організацію вбивства колеги

В СБУ нагадали, що "безкарність буває тільки тимчасовою".

У суботу, 23 січня, СБУ підтвердила затримання чинного співробітника відомства за організацію вбивства колеги, але імен не назвала.

Про це йдеться в коментарі відомства на сторінці у Facebook.

В СБУ зазначили, що приділяють особливу увагу протидії порушенням закону і прояву корупції, зокрема коли це стосується діючих або колишніх співробітників СБУ.

"Безкарність буває тільки тимчасовою. У межах цієї роботи вчора проведені слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме — попереджено вбивство співробітника спецслужби. Зараз затриманий один чинний співробітник СБУ", — ідеться в повідомленні.

В СБУ також зазначили, що офіційна інформацію щодо цього нададуть пізніше.

Тим часом, джерело в СБУ розповіло "Країні", що операція із затримання готувалася вже давно, а в автомобілі колишнього першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного було встановлене прослуховування. Однак днями в СБУ дізналися, що один із співробітників Служби попередив Нескоромного про підготовлювану проти нього операції. Тому у відомстві вирішили брати його відразу, поки він не виявив і не знищив прослуховування.

За даними ЗМІ, наразі затриманий Андрій Расюк. А сам Нескоромний, за їхніми даними, нікуди не тікав і перебуває на волі у контакті зі своїми адвокатами, які намагаються "відбити" машину у СБУ.

Раніше в ЗМІ зʼявилася інформація про затримання полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка за підозрою у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Також повідомлялося, що був затриманий, але потім нібито втік, колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний.