Колишній заступник голови СБУ Нескоромний, який "втік у наручниках", дасть прес-конференцію в Брюсселі

У ЗМІ повідомляли, що Нескоромного нібито затримали за підозрою в організації вбивства іншого співробітника СБУ, однак після арешту той втік прямо в наручниках.

На сайті Press Club Brussels Europe з'явилося запрошення на прес-конференцію колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Колишній силовик планує виступити перед журналістами 2 лютого о 10:00 за місцевим часом.

"Дмитро Нескоромний розповість про провокації щодо нього з боку співробітників СБУ, а також про сенсаційні факти корупції у вищих ешелонах влади України", — йдеться в анонсі.

Брифінг транслюватиметься на YouTube-каналі Brussels Press Club TV.

Зазначимо, ЗМІ повідомили, що 22 січня Нескоромний нібито був затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Однак після затримання він нібито зумів втекти прямо в наручниках. Через його втечу оголосили план-перехоплення.

У цій справі також затриманий співробітник спецпідрозділу "Альфа" СБУ Андрій Расюк.

23 січня СБУ підтвердила затримання чинного співробітника відомства за організацію вбивства колеги, але імен не назвала.

22 січня журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook, що Нескоромний нібито мав одіозну репутацію і його звільнили після серії скандалів, пов'язаних із різними підозрами в корупції та вимаганні хабарів вже за президентства Володимира Зеленського. Бутусов пов'язав ситуацію з боротьбою за контроль над фінансовими схемами між різними групами.