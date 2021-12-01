ФОПи йдуть Хрещатиком до Офісу президента під пісню Кварталу-95 "Нас бьют, а мы летаем" (відео)

Підприємці палили фаєри під пісню гурту "Океан Ельзи" та показували плакати з портретами Героїв Небесної Сотні.

Учасники акції SaveФОП, які сьогодні зібралися вранці на площі під Верховною Радою, завершили акцію протесту та почали розходитися. Про це повідомило видання "Сегодня".

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До того, як закінчити акцію, вони палили фаєри під пісню "Мила моя, вставай" українського гурту "Океан Ельзи" та розгорнули плакат із портретами Героїв Небесної Сотні.

Після мітингу під Радою вони спустилися на Хрещатик. Там ФОП пройшли колоною під пісню Кварталу 95 "Нас бьют, а мы летаем". Деякі запалили фаєри біля стели на Майдані.

Колона протестувальників зайняла одну смугу руху. Хрещатиком вони пройдуть до Офісу президента України, а звідти – назад до будівлі парламенту.

ФОПи сьогодні вимагали ухвалити законопроект №5866, який має скасувати обов'язкове застосування касових апаратів. За словами лідера руху SaveФОП Сергія Доротича, документ збереже спрощену систему оподаткування.

"На жаль, спрощену систему хочуть знищити, і з першого січня практично всі мікропідприємці, практично всіх самозайнятих відносять на межу виживання. Ось ми й вимагатимемо, щоб цей законопроект був ухвалений", — говорив він.

Нагадаємо, що напередодні українська влада говорила про можливу спробу держперевороту. Президент України Володимир Зеленський навіть назвав термін – 1 чи 2 грудня.

У центрі Києві через передбачувану подію перекрили десять вулиць і поміняли маршрути громадського транспорту. Біля Офісу президента комунальники зводили майданчик для льодової ковзанки.

Напередодні передбачуваного держперевороту Зеленський провів ротації кадрів у СБУ.