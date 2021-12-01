"День держперевороту": Раду взято під посилену охорону, поряд із нею проходить мітинг ФОПів

Поруч із парламентом і в прилеглих кварталах перебуває велика кількість нарядів силовиків, одна вулиця в урядовому кварталі вже перекрита.

Уранці в середу, 1 грудня, коли, за словами президента України Володимира Зеленського, планується державний переворот, урядовий квартал у Києві було взято під посилену охорону силовиків. У цей час під Верховною Радою збираються учасники мітингу підприємців. Про це з місця подій повідомляє кореспондент Фокусу.

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Так, навпроти будівлі парламенту стоїть сцена, змонтована до сьогоднішньої акції ФОПів, які вимагають ухвалення законопроекту №5866 про відміну обов'язкового застосування касових апаратів. Протестувальників на цей момент зібралося близько 100 осіб. Поряд із Верховною Радою та прилеглими кварталами перебувають численні наряди силовиків.

За даними телеграм-каналу Pavlovsky News, перекрито вулицю Садову — пропускають туди за посвідченнями.

Тим часом кортеж президента Володимира Зеленського вже приїхав до будівлі Верховної Ради. Сьогодні глава держави виступить перед народними депутатами з щорічним посланням, присвяченим внутрішньому та зовнішньому становищу країни.

Нагадаємо, українська влада має інформацію про те, що 1-2 грудня в Україні відбудеться державний переворот. Про це під час пресмарафону 26 листопада повідомив президент Зеленський. За його словами, керівництво країни отримало аудіозапис розмови "представників Росії й України", які обговорюють участь Ріната Ахметова в реалізації плану з держперевороту.

Також напередодні сьогоднішнього дня влада вирішила обмежити рух по десяти вулицях столиці, а біля Офісу президента почали облаштовувати майданчик для льодової ковзанки.