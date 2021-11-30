За добу до перевороту: під Офісом президента почали заливати льодову ковзанку (відео)

На опублікованих кадрах видно — місце майбутньої ковзанки вже огородили металевим парканом і почали монтувати поміст.

У Києві біля Офісу президента України на Банковій почали облаштовувати майданчик для льодової ковзанки. Для цього на периметрі площі Офісу комунальники встановили металеві огорожі. Про це стало відомо з публікації у Facebook журналістки Крістіни Зеленюк.

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На опублікованих кадрах видно — місце майбутньої ковзанки вже огородили металевим парканом і почали монтувати дерев'яний поміст.

Офіційних коментарів щодо облаштування майданчика поки що немає, проте для киян це не стане сенсацією, оскільки минулого року ковзанку вже встановлювали у новорічні свята біля ОП.

Проте Крістіна Зеленюк підписала свій допис "Менше доби залишилася до перевороту", очевидно натякаючи на заяву президента Зеленського про можливість державного перевороту, наміченого на 1 грудня.

Нагадаємо, що під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що він володіє інформацією, згідно з якою на 1 грудня планується державний переворот. За словами президента, для цих цілей опоненти влади планують залучити 1 млрд доларів.

Водночас, перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що охочим брати участь у держперевороті в Києві пропонують щоденну оплату в розмірі 1 000 гривень. Таку інформацію йому надали правоохоронці.