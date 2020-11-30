Под Офисом президента устанавливают ледовый каток

Материалы для катка уже привезли под Офис Зеленского несмотря на слухи о полном локдауне.

В Киеве около здания Офиса президента начали строить ледяной каток. Об этом сообщает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Материалы уже привезли под ОП. Официально об открытии катка на улице Банковой и как он будет работать не сообщалось.

Напомним, 26 ноября в эфире "Украина 24" глава МВД Арсен Аваков заявил следующее: "Надо сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсаций, которую озвучил президент на днях, и немедленно ввести локдаун. Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Действительно, продолжительностью 3 или 4 недели. Я надеюсь, это будет в ближайшие дни".

О тотальном карантине для бизнеса в понедельник, 30 ноября заговорил и первый замглавы "Слуги народа" Александр Корниенко. По его словам, вопрос введения в Украине полного локдауна будет решен до пятницы, 4 декабря.

"Мое личное мнение. Каким бы ни был локдаун, он должен, в первую очередь, быть направленным на снижение темпов заражения украинцев. Поэтому приглашаем господина Степанова. Думаю, к пятнице все это (локдаун) будет решено", – отметил Корниенко на заседании Согласительного совета Верховной Рады, который транслировался на YouTube-канале "RadaTVchannel".

Напомним, в воскресение, 29 ноября, однопартиец Гетманцева нардеп Александр Дубинский написал у себя в Facebook, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.