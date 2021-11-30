За сутки до переворота: под Офисом президента начали заливать ледовый каток (видео)

На опубликованных кадрах видно – место будущего катка уже оградили металлическим забором и начали монтировать помост.

В Киеве возле Офиса президента Украины на Банковой начали обустраивать площадку для ледового катка. Для этого по периметру площади Офиса коммунальщики установили металлические ограждения. Об этом стало известно из публикации в Facebook журналистки Кристины Зеленюк.

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На опубликованных кадрах видно – место будущего катка уже оградили металлическим забором и начали монтировать деревянный помост.

Официальных комментариев по поводу обустройства площадки пока нет, однако для киевлян это не станет сенсацией, поскольку в прошлом году каток уже устанавливали в новогодние праздники возле ОП.

Тем не менее, Кристина Зеленюк подписала свой пост "Меньше суток осталась до переворота", очевидно намекая на заявление президента Зеленского о возможности государственного переворота, намеченного на 1 декабря.

Напомним, что во время пресс-марафона Владимир Зеленский заявил, что он обладает информацией, согласно которой на 1 декабря намечается государственный переворот. По словам президента, для этих целей оппоненты власти планируют привлечь 1 млрд долларов.

В то же время первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил, что желающим участвовать в госперевороте в Киеве предлагают ежедневную оплату в размере 1000 гривен. Такую информацию ему предоставили правоохранительные органы.