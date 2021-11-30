День можливого держперевороту. Які вулиці перекриють у центрі Києва та як ходитиме транспорт

У центрі Києва завтра обмежать рух 10 вулицями. Також змінили схему руху деяких автобусів і тролейбусів.

У центрі Києва зранку 1 грудня обмежать рух транспорту через масові заходи. Про це повідомила Київська державна адміністрація.

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Із 06:00 перекриють такі вулиці:

Хрещатик — від Богдана Хмельницького до Європейської площі;

Михайлівську — від Хрещатика до Великої Житомирської;

Малу Житомирську та Софіївську — від Майдану до Володимирського проїзду;

провулок Тараса Шевченка;

Бориса Грінченка;

Костельну — від Михайлівської до Трьохсвятительської;

Круглоуніверситетську;

Грушевського — від Арсенальної до Петровської алеї;

Шовковичну — від Грушевського до Басейної;

Інститутську — від Садової до Майдану;

Лютеранську — від Шовковичної до Хрещатика.

Поліція просить водіїв із розумінням поставитися до обмежень та вибрати інші маршрути для проїзду.

"Київпастранс" додав, що 1 грудня змінять маршрути тролейбусів №6, 16, 18 та автобусів маршрутів №24, 55, 62, 114:

тролейбусів №6: від Мінського масиву до ст. м. "Лук'янівська";

тролейбусів №16 та 18: від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобусів №24: на ділянках від Національного музею історії України у Другій світовій війні до ст. м. "Арсенальна" та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Площа Льва Толстого";

[ + – ] Схема руху тролейбуса №6 Фото: kpt.kyiv.ua

автобусів №55: від Дарницької площі до вул. Старонаводницької, далі — вул. Генерала Алмазова — бульвар Лесі України — вул. Басейна — вул. Еспланадна — ст. м. "Палац Спорту" — вул. Рогнідинська — вул. Шота Руставелі — вул. Басейна — бульвар Лесі Українки — вул. Новогоспітальна — вул. Євгена Коновальця — вул. Михайла Задніпровського — вул. Генерала Алмазова — вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом;

автобусів №62: від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

автобусів №114: на ділянках від вул. Милославської на стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оголосив про можливий державний переворот 1-2 грудня. Зеленський звинуватив у підготовці захоплення влади бізнесмена Ріната Ахметова. Бізнесмен називав заяви Зеленського "брехнею".

СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України за фактом підготовки деякими громадянами України та Росії дій з метою захоплення державної влади.

За добу до можливого держперевороту біля Офісу президента України почали облаштовувати майданчик для льодової ковзанки. Комунальники встановили за периметром площі біля Офісу металеві огорожі.