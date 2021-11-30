День возможного госпереворота. Какие улицы перекроют в центре Киева и как будет ходить транспорт

В центре Киева завтра ограничат движение по 10 улицам. Также поменяли схему движения некоторых автобусов и троллейбусов.

В центре Киева с утра 1 декабря ограничат движение транспорта из-за проведения массовых мероприятий. Об этом сообщила Киевская государственная администрация.

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С 6.00 утра перекроют такие улицы:

Крещатик – от Богдана Хмельницкого до Европейской площади;

Михайловскую – от Крещатика до Большой Житомирской;

Малую Житомирскую и Софиевскую – от Майдана до Владимирского проезда;

переулок Тараса Шевченко;

Бориса Гринченко;

Костельную – от Михайловской до Трехсвятительской;

Круглоуниверситетскую;

Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;

Шелковичную – от Грушевского до Бассейной;

Институтскую – от Садовой до Майдана;

Лютеранскую – от Шелковичной до Крещатика.

Полиция просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и выбрать другие маршруты для проезда.

"Киевпасстранс" добавил, что 1 декабря изменят маршруты троллейбусов № 6, 16, 18 и автобусов маршрутов № 24, 55, 62, 114 следующим образом:

троллейбусов №6: от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусов №16 и 18: от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;

автобусов №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";

[ + – ] Схема движения троллейбуса №6 Фото: kpt.kyiv.ua

автобусов №55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой, дальше – ул. Генерала Алмазова – бульвар Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – бульвар Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по собственному маршруту;

автобусов №62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

автобусов №114 на участках от ул. Милославской на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о возможном государственном перевороте 1-2 декабря. Зеленский обвинил в подготовке захвата власти бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен называл заявления Зеленского "ложью".

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