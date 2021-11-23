У посланні парламенту президент збирається розповісти про "внутрішнє та зовнішнє становище України".

Президент України Володимир Зеленський планує виступити у Верховній Раді 1 грудня. Фотографію відповідного звернення до голови парламенту Руслана Стефанчука за підписом глави держави опублікував народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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Згідно з документом, Зеленський виступить із посланням до Верховної Ради про "внутрішнє та зовнішнє становище України".

[ + – ] Зеленський виступить у Верховній Раді 1 грудня Фото: "Железный нардеп"

Нагадаємо, 2020 року Володимир Зеленський виступив із посланням Раді 20 жовтня, за кілька днів до проведення чергових місцевих виборів по всій країні. Тоді промова президента була присвячена його здобуткам за півтора року на посаді.

21 листопада 2020 року на сторінках Володимира Зеленського з'явилося його звернення з нагоди дня початку Євромайдану, в якому глава держави обґрунтував важливість гідності та свободи для України.