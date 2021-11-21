"Свобода — це наше повітря": Зеленський записав відеозвернення до роковин початку Майдану

У промові президент згадав полонених моряків, які не втратили гідності у РФ, поета Василя Стуса, священика Омеляна Ковча та режисера Леоніда Бикова.

Президент України Володимир Зеленський у День гідності та свободи записав відеозвернення, в якому озвучив важливість цих цінностей для українського народу.

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Зеленський розпочав своє звернення із запитання: "хто такі українці й що для них головне?". За його словами, День Гідності та Свободи — це свято, яке показує, що для українців гідність та свобода — це повітря.

"Для нас рабство – приниження. Втрата свободи – це втрата честі. Втрата честі – це втрата серця. Втрата серця – це втрата душі. А втрата душі для нас – це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною власного життя. Щоб не втратити свого життя. життя", — сказав президент.

Український лідер також згадує українських моряків, які, перебуваючи в полоні у РФ, не втратили гідності. Бійці сідали в автозак, в якому співали гімн і казали водієві: "Шеф, на Одесу! У Коблеві пригальмуй, кави поп'ємо". Також Зеленський згадав поета Василя Стуса, священика Омеляна Ковча та режисера Леоніда Бикова. Усі, хто стояв на Майдані, на барикадах, на граніті. Усі, хто потім зустрівся на сході України, всі різні, які говорять різними мовами та сповідують різні віри.

"Всі різні, але всі українці та українки. Захисники та захисниці. Усі, хто знає: треба бути гідним, а не здаватися. Бо здаватися українці не звикли. Бо мають гідність. А тому й свободу", — підсумував президент.

День Гідності та Свободи – державне свято, яке святкується 21 листопада на честь початку двох революцій – Помаранчевої (22 листопада 2004 року) та революції Гідності (21 листопада 2013). Започатковане у 2014 році.

Нагадаємо, у справі щодо вбивств на Майдані стало відомо, що президент України Віктор Янукович дзвонив Путіну понад 10 разів під час розстрілу протестуючих. Для цього використовувався урядовий зв'язок.

ГБР підозрює Януковича у створенні організованої злочинної групи з колишніх службовців МВС, СБУ та Збройних сил. За інформацією Держбюро розслідувань, з 18 по 20 лютого у Києві на Майдані загинули 76 людей. Понад 800 отримали поранення та травми.