"Свобода - это наш воздух": Зеленский записал видеообращение к годовщине начала Майдана

В речи президент упомянул пленных моряков, которые не потеряли достоинства в РФ, поэта Василия Стуса, священника Омеляна Ковча и режиссера Леонида Быкова.

Президент Украины Владимир Зеленский в День достоинства и свободы записал видеообращение, в котором озвучил важность этих ценностей для украинского народа.

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Зеленский начал свое обращение с вопроса: "кто такие украинцы и что для них главное?". По его словам, День достоинства и свободы — это праздник, показывающий, что для украинцев достоинство и свобода — это воздух.

"Для нас рабство – унижение. Утрата свободы – это потеря чести. Утрата чести – это потеря сердца. Утрата сердца – это потеря души. А потеря души для нас – это потеря жизни. Потому мы готовы бороться ценой собственной жизни. Чтобы не потерять свою жизнь", — сказал президент.

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Украинский лидер также упоминает украинских моряков, которые находясь в плену в РФ не потеряли достоинства. Бойцы садились в автозак, в котором пели гимн и говорили водителю: "Шеф, на Одессу! В Коблево тормозни, кофейку попьем". Также Зеленский упомянул поэта Василия Стуса, священника Омеляна Ковча и режиссера Леонида Быкова. Все, кто стоял на Майдане, на баррикадах, на граните. Все, кто потом встретился на востоке Украины, все разные, говорящие на разных языках и исповедующие разные веры.

"Все разные, но все украинцы и украинки. Защитники и защитницы. Все, кто знает: надо быть достойным, а не сдаваться. Потому что сдаваться украинцы не привыкли. Потому что имеют достоинство. А поэтому и свободу", — подытожил президент.

День Достоинства и Свободы — государственный праздник, который празднуется 21 ноября в честь начала двух революций — Оранжевой (22 ноября 2004 года) и революции Достоинства (21 ноября 2013). Учрежден с 2014 года.

Напомним, в деле по убийствам на Майдане стало известно, что беглый президент Украины Виктор Янукович звонил Путину более 10 раз во время расстрела протестуюзщих. Для этого использовалась правительственная связь.

ГБР подозревает Януковича в создании организованной преступной группы из бывших служащих МВД, СБУ и Вооруженных сил. По информации Госбюро расследований, с 18 по 20 февраля в Киеве на Майдане погибли 76 человек. Более 800 получили ранения и травмы.