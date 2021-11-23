В послании парламенту президент собирается рассказать о "внутреннем и внешнем положении Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить в Верховной Раде 1 декабря. Фотографию соответствующего обращения к председателю парламента Руслану Стефанчуку с подписью главы государства опубликовал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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Согласно документу, Зеленский выступит с посланием к Верховной Раде о "внутреннем и внешнем положении Украины".

[ + – ] Зеленский выступит в Верховной Раде 1 декабря Фото: "Железный нардеп"

Напомним, в 2020 году Владимир Зеленский выступил с посланием Раде 20 октября, за несколько дней до проведения очередных местных выборов по всей стране. Тогда речь президента была посвящена его достижениям за полтора года на должности.

21 ноября 2020 на страницах Владимира Зеленского появилось его обращение по случаю дня начала Евромайдана, в котором глава государства обосновал важность достоинства и свободы для Украины.