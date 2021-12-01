"День госпереворота": Рада взята под усиленную охрану, рядом с ней проходит митинг ФОПов

Рядом с парламентом и в прилежащих кварталах находится большое количество нарядов силовиков, одна улица в правительственном квартале уже перекрыта.

Утром в среду, 1 декабря, когда, по словам президента Украины Владимира Зеленского, планируется государственный переворот, правительственный квартал в Киеве был взят под усиленную охрану силовиков. В это время под Верховной Радой собираются участники митинга предпринимателей. Об этом с места событий сообщает корреспондент Фокуса.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так, напротив здания парламента стоит сцена, смонтированная к сегодняшней акции ФОПов, которые требуют принятия законопроекта №5866 об отмене обязательного применение кассовых аппаратов. Протестующих к этому моменту собралось около 100 человек. Рядом с Верховной Радой и прилежащих кварталах находятся многочисленные наряды силовиков.

По данным телеграм-канала Pavlovsky News, перекрыта улица Садовая — пропуск туда совершается по удостоверениям.

Тем временем кортеж президента Владимира Зеленского уже приехал к зданию Верховной Рады. Сегодня глава государства выступит перед народными депутатами с ежегодным посланием, посвященным внутреннем и внешнем положении страны.

Напомним, украинские власти обладают информацией о том, что 1-2 декабря в Украине произойдет государственный переворот. Об этом в ходе пресс-марафона 26 ноября сообщил президент Зеленский. По его словам, руководство страны получило аудиозапись разговора "представителей России и Украины", которые обсуждают участие Рината Ахметова в реализации плана по госперевороту.

Также в преддверии сегодняшнего дня власти решили ограничить движение по десяти улицам столицы, а возле Офиса президента начали обустраивать площадку для ледового катка.