Підприємцям, які працюють у селах, дозволили не використовувати касові апарати

У сільській місцевості підприємці можуть працювати без обов'язкової реєстрації розрахункових операцій. Уряд вирішив позбавити їх додаткового фінансового навантаження.

23 грудня на засіданні Кабінету Міністрів України ухвалили рішення звільнити підприємців, які займаються роздрібною торгівлею в сільській місцевості, від обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомляють на офіційному сайті уряду.

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Рішення стосується суб'єктів господарювання, які займаються роздрібною торгівлею товарами (крім підакцизних) на території села, за умови не перевищення граничного річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).

За словами першого віцепрем'єр-міністра України – міністерки економіки Юлії Свириденко, таким чином Кабмін вирішив підтримати підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли працівників: "Рівень доходів підприємців у селах значно менший, ніж у містах, а в умовах карантинних обмежень ще більше знизився. Витрати на придбання реєстратора розрахункових операцій стануть для них додатковим фінансовим навантаженням".

Нагадаємо, закон про обов'язкове використання підприємцями РРО набув чинності з 1 січня 2021 року, але у зв'язку з пандемією та протестами підприємців вимогу про обов'язкову наявність реєстраторів розрахункових операцій відстрочили до 2022 року.

Фокус писав про протести підприємців під Верховною Радою з вимогами відстрочити обов'язкове використання касових апаратів. Учасники мітингу намагалися перекрити дорогу, але завадили силовики. Під час протистоянь використовували петарди та димові шашки. Вимоги протестувальників парламент не задовольнив.

Раніше, як повідомляв Фокус, ФОПи, з піснями "Океану Ельзи" та "95 кварталу", пройшлися Хрещатиком до Офісу Президента.