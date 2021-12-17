Нардепи провалили відтермінування РРО для ФОП, під Радою відбулися зіткнення (відео)

Підприємці намагалися перекрити вулицю, проте їм завадили силовики. Вимоги демонстрантів парламент не виконав.

Біля будівлі Верховної Ради відбулися сутички між учасниками мітингу підприємців і силовиками, які охороняють адміністративну будівлю. Демонстранти вимагали ухвалення законопроєкту про відтермінування обов'язкового використання касових апаратів і намагалися перекрити вулицю Грушевського, проте їм завадили правоохоронці. Про це повідомляє телеграм-канал "Сегодня".

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За даними журналістів, у процесі протистояння між демонстрантами та силовиками застосовувалися петарди та димові шашки. Також автори публікації повідомили про затримання мітингувальників.

У коментарі "Укрінформу" пресофіцерка Печерського райуправління Нацполіції Києва Оксана Тищенко уточнила, що правоохоронці склали протокол на одного чоловіка — адміністративний протокол за порушення порядку проведення мітингів.

За її словами, на цей момент чоловіка вже відпустили. Тим часом "BBC Україна" повідомило про двох затриманих та одного постраждалого під час зіткнень.

У п'ятницю, 17 грудня, Верховна Рада на позачерговому засіданні могла розглянути законопроєкт №6376 щодо перенесення обов'язкового використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на січень 2023 року. Проте за внесення відповідної ініціативи до порядку денного народні депутати дали 102 голоси з 226 необхідних. Як повідомляє ВВС, у сесійній залі в момент голосування перебували переважно представники опозиційних фракцій.

Так, ФОП 2, 3 та 4 групи будуть зобов'язані використовувати касові апарати з 1 січня 2022 року незалежно від послуг, що надаються ними, річні доходи яких не перевищують 220 розмірів мінімальної зарплати (зараз це 1,3 млн грн). Раніше Верховна Рада вже переносила набуття чинності цією нормою закону з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, сьогодні — останній робочий день Верховної Ради перед канікулами. За словами "слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, нардепи продовжили собі час відпочинку під час зимових свят, віддавши останній тиждень перед пленарними засіданнями у січні цьогоріч під роботу в комітетах.