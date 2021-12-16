Під ялинку: нардепи продовжили собі новорічні канікули, — "слуга народу"

Парламентарі не збиратимуться на пленарні засідання понад місяць. За таку ініціативу проголосували 243 народні обранці.

Верховна Рада під час засідання у четвер, 16 грудня, ухвалила проєкт постанови про зміну календарного плану проведення шостої сесії парламенту. Як стверджує нардепка з фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, завдяки такому рішенню народні обранці отримали понад місяць новорічних канікул. Про це політикиня написала в своєму телеграм-каналі.

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За словами Василевської-Смаглюк, проєкт постанови, за який проголосували 243 нардепи, покликаний збільшити "канікули" для нардепів на тиждень — парламентарі відпочиватимуть з 18 грудня по 24 січня.

"Із 17 по 21 січня передбачено роботу в комітетах, але за фактом це ще один додатковий тиждень "канікул", — написала політикиня.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Ради, ініціаторами проєкту постанови №6429 стали народні депутати Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Віктор Бондар і Тарас Батенко (депутатська група "Довіра").

У пояснювальній записці до документа йдеться, що основною метою є відведення тижня із 17 по 21 січня під роботу в комітетах, комісіях і депутатських фракціях (групах). При цьому період із 10 по 14 січня планується виділити на роботу нардепів із виборцями.

Тиждень з 24 по 28 січня буде пленарним, йдеться у доповненнях до документу.

[ + – ] Розклад роботи Верховної Ради

"Ухвалення проєкту постанови дозволить більш ефективно організувати роботу Верховної Ради в січні 2022 року", — йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підготував для депутатів список книг для читання під час майбутніх свят. Серед них опинився і твір російського журналіста Михайла Зигара "Імперія має померти".

Раніше Фокус писав про те, як нардеп, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко запропонував своїм колегам провести новорічний корпоратив в елітному ресторані під Києвом, де шампанське коштує від 2 650 гривень, а крабовий салат — понад тисячу грн за порцію. Водночас журналістам політик повідомив, що жодного корпоративу для "слуг" не планується, а сам він планує відзначити свято із сім'єю.