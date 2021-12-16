Под елку: нардепы продлили себе новогодние каникулы, — "слуга народа"

Парламентарии не будут собираться на пленарные заседания больше месяца. За такую инициативу проголосовали 243 народных избранника.

Верховная Рада в ходе заседания в четверг, 16 декабря, приняла проект постановления об изменении календарного плана проведения шестой сессии парламента. Как утверждает нардеп из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, благодаря такому решению народные избранники получили больше месяца новогодних каникул. Об этом политик написала в своем телеграм-канале.

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По словам Василевской-Смаглюк, проект постановления, за который проголосовали 243 нардепа, призван увеличить "каникулы" для нардепов на неделю — парламентарии будут отдыхать с 18 декабря по 24 января.

"С 17 по 21 января предусмотрена работа в комитетах, но по факту это еще одна дополнительная неделя "каникул", — написала политик.

Согласно информации, размещенной на сайте Рады, инициаторами проекта постановления №6429 стали народные депутаты Ярослав Железняк (фракция "Голос"), Виктор Бондарь и Тарас Батенко (депутатская группа "Доверие").

В пояснительной записке к документу говорится, что основной его целью является отведение недели с 17 по 21 января под работу в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях (группах). При этом период с 10 по 14 января планируется выделить на работу нардепов с избирателями.

Неделя с 24 по 28 января будет пленарной, говорится в дополнениях к документу.

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"Принятие проекта постановления позволит более эффективно организовать работу Верховной Рады в январе 2022 года", — гласит пояснительная записка.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подготовил для депутатов список книг для чтения во время грядущих праздников. Среди них оказалось и произведение российского журналиста Михаила Зыгаря "Империя должна умереть".

Ранее Фокус писал о том, как нардеп, замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко предложил своим коллегам провести новогодний корпоратив в элитном ресторане под Киевом, где шампанское стоит от 2650 гривен, а крабовый салат — более тысячи грн за порцию. В то же время журналистам политик сообщил, что никакого корпоратива для "слуг" не планируется, а сам он планирует отметить праздник с семьей.