Зыгарь, Дейвис и Джонсон. Стефанчук посоветовал нардепам топ-5 книг на рождественские каникулы

В "литературном топе" спикера парламента преобладают зарубежные авторы. Украинец — только философ Григорий Сковорода.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук решил дать совет нардепам, что почитать на рождественские каникулы. У себя в Facebok он опубликовал литературный "новогодний топ".

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Вот как выглядит топ-5 книг от спикера:

Григорий Сковорода — "Лучшее",

Норман Дейвис — "Европа. История",

Михаил Зыгарь — "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 годы),

Борис Джонсон — "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю",

Адмирал Уильям Г. Макрейвен — "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир".

Стефанчук отметил, что мог бы перечислить и больше книг. Политик таким образом решил мотивировать нардепов "читать еще что-то, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков СМИ".

"Обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" — рекомендую 5 книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", — отметил он.

Спикер Рады готовит расширенный литературный список на летние каникулы и ждет рекомендаций от пользователей Facebook.

В "списке Стефанчука" нет Конституции Украины и регламента Рады. По его мнению, любой нардеп знает эти документы "на зубок".

Фокус ранее писал, что читали украинцы на карантине. Так, за прошлый год только 18% жителей страны начали читать больше книг.

В тоже время, в Украине книгу в руки один раз в неделю берут менее 30% населения. В Германии этот показатель составил 50%, а в Италии – 56%.

Обозреватель Фокуса Юрий Володарский ранее презентовал книжные новинки на украинском рынке.

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