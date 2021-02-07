Написано в Украине. Юрий Володарский выбрал 4 лучшие книги февраля от украинских авторов

Украинская антиутопия, приключения молодого авантюриста, мелочи жизни и мир глазами собаки. Самые любопытные книжные новинки в материале обозревателя Фокуса.

Юрий Андрухович написал роман о судьбе творца и искусстве как движущей силе революции. Глеб Гусев посвятил свою дебютную книгу герою нашего времени — такому же смутному и противоречивому типу, как и само наше время. Елена Андрейчикова выпустила сборник рассказов, одновременно легких и колючих, насмешливых и проникновенных. Прозу Каринэ Арутюновой по-прежнему нетрудно отличить от любой другой, даже когда она пишет от имени короткошерстой таксы.

Юрий Андрухович "Радіо Ніч"

Meridian Czernowitz, 2021

[ + – ] "Радіо Ніч" - новый роман Юрия Андруховича

Кто: когда-то безоговорочный первый номер "сучукрлита". Теперь — один из первых.

Что: не мемуары с подзаголовком "Вместо романа", как "Таємниця" (2007), не сборник эссе, как "Лексикон інтимних міст" (2011), и не "паранормальный роман" в рассказах, как "Коханці Юстиції" (2017), а первый за последние 17 лет полноценный роман писателя.

В этот раз Юрий Володарский анализирует произведения наших писателей — от долгожданного романа ­отца-основателя современной отечественной литературы до первого опыта в крупной прозе неизвестного широкой публике дебютанта

О чем: "Радіо Ніч" — сочинение мультижанровое. Во-первых, это альтернативная история: Евромайдан проиграл, в стране с ни разу не упомянутым в романе названием утвердилась диктатура. Одна из ключевых фигур побежденной революции, музыкант Йосип Ротский вынужден скрываться от спецслужб в городках Центрально-Восточной Европы.

Во-вторых, это роман авантюрный: разнообразные приключения проводят героя через огонь, воду и медные трубы.

В-третьих, в "Радіо Ніч" важна любовно-драматическая линия, причем старый ловелас Ротский умудряется полюбить загадочную сексотку вдвое моложе себя, служащую олицетворением женского начала. Наконец, в тексте есть элементы жесткой сатиры: Андрухович атакует нынешнюю украинскую власть с привычных для него позиций радикал-патриота.

Как: "Радіо Ніч" написан в той же манере, что и принесшие Андруховичу славу романы 1990-х: с постмодернистской игрой, элементами эпатажа, сочетанием карнавальной буффонады и неизбывной меланхолии, апелляцией к главным вопросам бытия. Центральная тема книги — гиперболизация образа художника-творца и его роли в восстании масс. Революция для Андруховича — явление почти сакрального порядка. По крайней мере, самое светлое и безусловное, что было в жизни его героя, — это именно она.

Глеб Гусев "Не святий"

"Книголав", 2020

[ + – ] "Не святий" Глеба Гусева - современный плутовской роман

Кто: журналист, решивший попробовать себя в художественной прозе.

Что: Гусев написал дебютный роман на родном русском, но издал его в украинском переводе.

О чем: юный Артем Щербаков мечтает иметь кроссовки Adidas Superstar, пятый айфон и белый Jaguar XF, хочет свозить маму в Париж, попробовать кокаин, трахнуть стриптизершу Машу, слинять в Америку и стать агентом тамошней спецслужбы. Артем считает себя счастливчиком, и не зря: из списка заветных желаний ему многое удается. Он умеет производить впечатление, втираться в доверие, распространять влияние. Артем любит женщин, женщины любят его. У него нет ни идеалов, ни политических взглядов, зато всегда есть план.

Как: "Не святий" написан от первого лица, энергично, обаятельно, без стилистических выкрутасов, но с забавными метафорами. По жанру это типичная пикареска, плутовской роман, а Щербаков — герой, характерный для нашего не столько времени, сколько безвременья.

Елена Андрейчикова "Нежные выживут"

"Форс", 2020

[ + – ] "Нежные выживут" Елены Фндрейчиковой - качественная женская ироническая проза

Кто: одесская писательница заметно прогрессирует — как минимум на том участке, который за собой застолбила. Малая проза пока что удается ей лучше крупной. К вышедшему в 2019-м ее первому роману "Тени в профиль" у критиков было немало претензий. "Нежные выживут" — книга более зрелая и убедительная.

Что: небольшой сборник коротких рассказов, от миниатюр на полстраницы до более обстоятельных текстов вроде "Меланхолии мяса", признанного лучшим на международном конкурсе "БезГраниц" 2019 года.

О чем: о простых житейских ситуациях, обычно поданных с подвыподвертом: в оригинальной форме, через монологи или диалоги, с присущими новеллам сюжетными сюрпризами и характерной для Андрейчиковой иронией.

Как: слово "ирония" тут ключевое: обычно подобные тексты проходят под маркой "женская ироническая проза". Важно, что среди сестер по жанру Андрейчикова не теряется: у нее есть свой характерный стиль, собственный, уже достаточно хорошо узнаваемый голос.

Каринэ Арутюнова "Мой друг Бенджамен"

"Наири", 2020

[ + – ] "Мой друг Бенджамен" Каринэ Арутюновой - "о природе всего сущего"

Кто: Арутюнова из тех авторов, к которым применимо выражение "широко известна в узких кругах". У ее своеобразной витиеватой прозы не слишком большой, но преданный круг ценителей, знающих толк в изящной словесности.

Что: эта книга особенная. Она нестандартной квадратной формы, будто детская. Арутюнова, в равной мере писатель и художник, выступает в ней также как автор иллюстраций. Часть вошедших в сборник рассказов написана от лица пса Бенджамена.

Важно

"В чем сила, сестра?" 5 книг о другой реальности в обзоре Юрия Володарского

О чем: о собачьих глазах — "скорбных, плутовских, лицемерных, выжидающих". О лепестках растущих вдоль обочины цветов — "хрупких, лиловых, сиреневых с махровой оторочкой по краю, с бархатистой изнанкой, с сонной сердцевиной". О самой лучшей на свете девочке, пахнущей "сладким, воздушным, теплым — миндальным молоком, пыльцой, земляникой". Наконец, "О природе всего сущего" — это у Арутюновой, чего мелочиться, название одного из рассказов.

Как: если приведенные цитаты вас очаровали, поздравляю, вы только что нашли своего писателя.