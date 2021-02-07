Написано в Україні. Юрій Володарський вибрав 4 кращі книги лютого від українських авторів

Українська антиутопія, пригоди молодого авантюриста, дрібниці життя і світ очима собаки. Найцікавіші книжкові новинки у матеріалі оглядача Фокуса.

Юрій Андрухович написав роман про долю творця і мистецтво як рушійну силу революції. Гліб Гусєв присвятив свою дебютну книгу герою нашого часу — такого ж смутному і суперечливого типу, як і, власне, наш час. Олена Андрейчикова випустила збірку оповідань, одночасно легких і колючих, глузливих і проникливих. Прозу Каріне Арутюнової досі неважко відрізнити від будь-якої іншої, навіть коли вона пише від імені короткошерстої такси.

Юрій Андрухович "Радіо Ніч"

Meridian Czernowitz, 2021

[ + – ] "Радіо Ніч" — новий роман Юрія Андруховича

Хто: колись беззаперечний перший номер "сучукрліту". Тепер — один з перших.

Що: не мемуари з підзаголовком "Замість роману", як "Таємниця" (2007), не збірка есе, як "Лексикон інтимних міст" (2011), і не "паранормальний роман" в оповіданнях, як "Коханці Юстиції" (2017), а перший за останні 17 років повноцінний роман письменника.

Цього разу Юрій Володарський аналізує твори наших письменників — від довгоочікуваного роману батька-засновника сучасної вітчизняної літератури до першого досвіду у великій прозі невідомого широкому загалу дебютанта

Про що: "Радіо Ніч" — твір мультижанровий. По-перше, це альтернативна історія: євромайдан програв, в країні з жодного разу не згаданою у романі назвою утвердилася диктатура. Одна з ключових фігур переможеної революції, музикант Йосип Ротський змушений ховатися від спецслужб У містечках Центрально-Східної Європи.

По-друге, це роман авантюрний: різноманітні пригоди проводять героя через вогонь, воду і мідні труби.

По-третє, в "Радіо Ніч" важлива любовно-драматична лінія, до того ж старий ловелас Ротський примудряється полюбити загадкову сексотку вдвічі молодше себе, що служить уособленням жіночого начала. Нарешті, в тексті є елементи жорсткої сатири: Андрухович атакує нинішню українську владу зі звичних для нього позицій радикал-патріота.

Як: "Радіо Ніч" написаний в тій же манері, що і романи 1990-х, які принесли Андруховичу славу: з постмодерністською грою, елементами епатажу, поєднанням карнавальної буфонади і непереборної меланхолії, апеляцією до головних питань буття. Центральна тема книги — гіперболізація образу художника-творця і його ролі у повстанні мас. Революція для Андруховича — явище майже сакрального порядку. Принаймні, найсвітліше і безумовне, що було в житті його героя, — це саме вона.

Гліб Гусєв "Не святий"

"Книголав", 2020

[ + – ] "Не святий" Гліба Гусєва — сучасний шахрайський роман

Хто: журналіст, який вирішив спробувати себе в художній прозі.

Що: Гусєв написав дебютний роман рідною російською, але видав його в українському перекладі.

Про що: юний Артем Щербаков мріє мати кросівки Adidas Superstar, пʼятий айфон і білий Jaguar XF, хоче звозити маму в Париж, спробувати кокаїн, трахнути стриптизерку Машу, злиняти в Америку і стати агентом тамтешньої спецслужби. Артем вважає себе щасливчиком, і не дарма: зі списку заповітних бажань йому багато що вдається. Він вміє справляти враження, втиратися в довіру, поширювати вплив. Артем любить жінок, жінки люблять його. У нього немає ні ідеалів, ні політичних поглядів, зате завжди є план.

Як: "Не святий" написаний від першої особи, енергійно, чарівно, без стилістичних викрутасів, але з кумедними метафорами. За жанром це типова пікареска, шахрайський роман, а Щербаков — герой, характерний для нашого не стільки часу, скільки лихоліття.

Олена Андрейчикова "Ніжні виживуть"

"Форс", 2020

[ + – ] "Ніжні виживуть" Олени Андрейчикової — якісна жіноча іронічна проза

Хто: одеська письменниця помітно прогресує — приаймні на тій ділянці, яку за собою застовпила. Мала проза поки що вдається їй краще великої. До її першого роману "Тіні в профіль", що вийшов у 2019-му, у критиків було чимало претензій. "Ніжні виживуть" — книга більш зріла і переконлива.

Що: невеличка збірка коротких оповідань, від мініатюр на півсторінки до ґрунтовніших текстів на кшталт "Меланхолії мʼяса", визнаного кращим на міжнародному конкурсі "БезМеж" 2019 року.

Про що: про прості життєві ситуації, зазвичай поданих з підвивертом: в оригінальній формі, через монологи або діалоги, з притаманними новелам сюжетними сюрпризами і характерною для Андрейчикової іронією.

Як: слово "іронія" тут ключове: зазвичай подібні тексти проходять під маркою "жіноча іронічна проза". Важливо, що серед сестер за жанром Андрейчикова не губиться: у неї є свій характерний стиль, власний, вже досить добре впізнаваний голос.

Каріне Арутюнова "Мій друг Бенджамен"

"Наірі", 2020

[ + – ] "Мій друг Бенджамен" Каріне Арутюнова — "про природу всього сущого"

Хто: Арутюнова з тих авторів, до яких можна застосувати вираз "широко відома у вузьких колах". У її своєрідної витіюватої прози не дуже велике, але віддане коло поціновувачів, які знаються у витонченому письменстві.

Що: ця книга особлива. Вона нестандартної квадратної форми, ніби дитяча. Арутюнова, однаковою мірою письменник і художник, виступає в ній також як автор ілюстрацій. Частина оповідань, що увійшли до збірки, написана від імені пса Бенджамена.

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Про що: про собачі очі — "скорботні, шахрайські, лицемірні, які вичікують". Про пелюстки, які ростуть уздовж узбіччя квітів — "тендітні, лілові, бузкові з махровою облямівкою по краю, з оксамитовим виворотом, з сонною серцевиною". Про найкращу на світі дівчинці, що пахне "солодким, повітряним, теплим — мигдальним молоком, пилком, суницею". Нарешті, "Про природу всього сущого" — це у Арутюнової, чого розмінюватися на дрібниці, назва одного з оповідань.

Як: якщо наведені цитати вас зачарували, вітаю, ви щойно знайшли свого письменника.