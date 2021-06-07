Карантинное чтиво. Какие книги читают украинцы

Стали ли украинцы читать больше во время карантина и как книжный рынок переживает нелегкое время пандемии?

Чтение помогло британцам переживать карантинный стресс. По исследованиям аналитической компании Nielsen Book, с весны 2020 года 41% жителей Великобритании стали читать больше, уделяя этому занятию по шесть часов в неделю, а не 3,5 часа, как раньше. 25% опрошенных покупали больше книг, а читали их, чтобы развлечь себя на карантине (51%) и потому, что книжки помогают отвлечься от кризиса (35%).

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Из-за карантинных ограничений многие британские издательства отправили сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением зарплаты, 80% которой возмещало правительство страны. К примеру, в вынужденном отпуске с апреля по октябрь 2020-го находились некоторые работники Bloomsbury — издательства, публикующего книги о Гарри Поттере. Предприятие получило от государства возмещение выплаченных зарплат на сумму 63 тыс. фунтов стерлингов, однако вернуло деньги, чтобы их направили тем, кому они нужнее. В течение года продажи у Bloomsbury шли настолько хорошо, что издательство закончило год с десятипроцентным ростом и более чем 15 млн фунтов прибыли. В целом книжный рынок Великобритании завершил кризисный 2020 год с повышением продаж на 5,5% в сравнении с 2019-м.

В 2020 году украинские издатели не получили значительной поддержки от правительства. Магазины закрыли, а большие ярмарки вроде "Книжного Арсенала" отменили

Украина не может похвастаться такими успехами. В отличие от британцев, окунувшихся в книги с головой, в прошлом году лишь 18% наших соотечественников стали больше читать. Это показал опрос, проведенный Украинским институтом книги. Как отмечают исследователи института, активизация читательских практик была недолгой и длилась во время локдауна в апреле — мае, после чего снизилась до зимних показателей. Многие опрошенные признались, что так и не прочитали запланированных на карантин книг.

"Значительного влияния карантина на чтение и приобретение книг мы не выявили: те, кто читал, не стали читать больше или меньше, те, кто не имел привычки читать, так и не завели ее", — говорят Инна Волосевич и Анастасия Шуренкова, авторы исследования.

Многие респонденты отмечали, что не могут наслаждаться чтением, пока их мысли заняты тревожными новостями о коронавирусе и экономическом кризисе.

Борьба за внимание

В Украине с каждым годом снижается количество регулярных читателей: если в 2018 году количество тех, кто читал ежедневно, составляло 11% населения, то в 2020-м этот показатель упал до 8%. Среди других способов проведения досуга чтение находится лишь на девятом месте, проигрывая, в частности, телевизору, соцсетям, фильмам и сериалам, пикникам на природе, хобби и спорту. Количество нечитающих украинцев остается стабильно высоким — более 30%. На вопрос, почему они не заглядывают в книгу, 80% отвечают, что не имеют такой потребности или желания.

В 2020 году значительно просел украинский книжный рынок. В отличие от Великобритании с государственными компенсациями издателям или Франции, где книжные лавки объявили магазинами первой необходимости и разрешили им не закрываться во время локдауна, украинские издатели не получили значительной поддержки от правительства. Магазины закрыли, а большие ярмарки вроде "Книжного Арсенала" отменили.

Место легального импорта заполнили контрафактные издания, которые могут стоить в два раза дешевле, чем в авторизованных книжных магазинах

По данным Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, в первом полугодии тиражи и продажи книг в стране упали на 48%, а средняя сумма прямых убытков для каждого издательства достигла почти 1 млн грн. В этой ситуации 73,5% издательств минимизировали свою деятельность или вовсе ее приостановили, дожидаясь восстановления рынка после пандемии. Но есть и исключения.

"Для нас пандемия проходит незаметно", — говорит харьковский издатель Александр Савчук. Его именное издательство маленькое, нишевое, специализирующееся на переиздании работ украинских историков, искусствоведов, этнографов. Переиздания Александр Савчук выпускает тиражами в 500 экземпляров, продает исключительно на сайте издательства и имеет сформировавшуюся аудиторию, не перестающую делать покупки, несмотря на карантин. Например, прошлой весной харьковчане издали "Абетку" художника Георгия Нарбута, тираж которой быстро разошелся, поэтому отпечатали второй.

[ + – ] Встреча с читателем. В 2020 году киевскую ярмарку "Книжный Арсенал" отменили из-за карантина. В этом году долгожданная встреча издателей с читателями произойдет, но в целях безопасности нужно покупать билеты онлайн и на четко обозначенное время, чтобы потоки посетителей не были массовыми Фото: УНИАН

Также светлым пятном в целом катастрофической картины книжного рынка стали интернет-продажи, в первом полугодии 2020 года подскочившие на 120%, так как читатели, которые до этого покупали в стационарных магазинах, во время карантина перешли в онлайн. Однако рост касается исключительно покупки бумажных книг, электронные версии украинцы, как и прежде, предпочитают "пиратить", а не платить за них. В этом ключевое различие отечественных и западных читателей: как в Европе, так и в США продажи электронных книг в 2020 году повысились на ­30–40%, а в Украине их количество варьируется в рамках статистической погрешности.

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"С началом карантина весной 2020-го продажи бумажных книг в нашем онлайн-магазине выросли. Лидером стала детская литература, впервые в нашей истории обогнавшая художественную. Продажи электронных книг тоже выросли, но их удельный вес от всего объема продаж остался прежним из-за развитого пиратства. Рынок электронных книг в Украине находится в зачаточном состоянии, и мировая статистика абсолютно не коррелирует с нашей", — рассказал Фокусу Иван Богдан, сооснователь и CEO Yakaboo.

Выйти из пике

"Наша цель — остановить резкое сокращение читателей и купленных книг и повернуть эту тенденцию вспять", — говорит Александра Коваль, директор Украинского института книги. Для этого институт и Министерство культуры и информационной политики разработали и приняли Стратегию развития чтения на 2021–2025 годы. Согласно документу, государство обязуется создать условия для защиты и развития книжного рынка Украины. Это в первую очередь налоговые льготы для издателей, чтобы они могли восстановиться после пандемического кризиса, — например, освобождение от налога на прибыль сроком на пять лет, льготное кредитование издательств с государственными гарантиями кредитов. Когда льготы введут, еще неизвестно. Как отметила Александра Коваль, процесс согласования Стратегии с разными ведомствами идет небыстро.

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Впрочем, чтобы помочь издателям, институту необязательно дожидаться имплементации Стратегии, чтобы менять правила уже сейчас. Как говорит Александр Савчук, его издательство не смогло участвовать в программе закупок книг для библиотек, поскольку в нынешних правилах закупки Украинский институт книги принимает только те издания, у которых есть правообладатель. Однако "Дневники" Тараса Шевченко или произведения Григория Сковороды, которые издает Савчук, — это произведения общественного достояния, без авторских прав.

"Мне не нужны налоговые льготы, я могу заплатить налог. Для меня как издателя важнее, чтобы государственные структуры предоставили более удобные и прозрачные условия работы", — подчеркивает Савчук.

Также в Стратегии прописаны методы борьбы с книжным контрафактом, который в последние годы расширился до угрожающих размеров. По данным фискальной службы, с 2011 года импорт книг из России снизился в десять раз, с $26 млн до $2,71 млн в 2020-м. Место легального импорта заполнили отпечатанные в Украине контрафактные издания, продающиеся на малоизвестных сайтах, в инстаграм-магазинах или на больших маркетплейсах, где не проверяют продавцов. Там они могут стоить в два раза дешевле, чем в авторизованных книжных магазинах. По разным оценкам, рынок контрафакта достигает 30–40% от всей книжной продукции в Украине.

Фото: Людмила Лысак (инфографика)

"Черный рынок — контрафакт и контрабанда — подрывает продажи украинских книг, потому что конкурирует ценой. Если решим эту проблему, то рынок вырастет", — уверен Иван Богдан. Поэтому в Стратегии развития чтения предусмотрено усиление юридической ответственности распространителей контрафакта: повышение штрафов, составляющих сейчас ­34–51 тыс. грн, и криминальная ответственность.

Программа лояльности

Защитить книжный рынок Украины — только полдела, вторая важная задача — привлечь к читательской аудитории людей, которые не берут в руки книгу. Как отмечают авторы Стратегии развития чтения, 46% украинцев читает хотя бы раз в месяц, и 27% из них не покупают книг, а скачивают бесплатно или берут в библиотеках, у друзей и пр. В то же время в развитых странах регулярных читателей больше. Читают хотя бы раз в неделю 67% канадцев, 60% французов, 53% исландцев.

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В Италии в 2020 году количество регулярных читателей повысилось с 58% до 61% во многом за счет правительственной программы 18App, работающей с 2016 года. Ее суть в том, что каждому итальянцу, достигшему 18 лет, выдается карта с €500, эти деньги он может потратить только на культурные мероприятия. Карту нельзя обменять, подарить или обналичить, она привязана к персональным данным человека. По статистике Ассоциации итальянских издателей, в последний год 80% денег на картах 18App молодежь потратила именно на книги.

В Украине хотят повысить количество читателей до европейского уровня и планируют действовать примерно так же, как итальянцы. Например, дарить сертификаты на покупку книг родителям новорожденных детей и школьникам.