Арахамия перепутал Сковороду с Ди Каприо в эфире ток-шоу (видео)

Глава фракции "Слуга народа" не только не назвал автора цитаты "Мир ловил меня, но не поймал", но и не смог объяснить ее значение.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире шоу на телеканале "Украина 24" перепутал авторство известной фразы украинского философа Григория Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал". Политику показалось, что эти слова принадлежат голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо. Знания депутата проверяли во время блиц-опроса на шоу "Хард из Влащенко".

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На вопрос ведущей кому принадлежит известная фраза, Арахамия пожал плечами и сказал, что это напоминает ему фильм "Поймай меня, если сможешь" с Лео Ди Каприо.

Влащенко напомнила нардепу, что это слова украинского классика. Не смог ответить Арахамия и на вопрос ведущей, что же хотел сказать философ этой фразой. Политик снова ответил, что понятия не имеет, поскольку не знает контекст.

"Без понятия, какой контекст был у Сковороды… Возможно, для того, чтобы что-то высказать, показать народу, а они этого не поняли. Может, в таком контексте", – заявил нардеп.

[ + – ] Арахамия на шоу Влащенко

После выхода шоу в эфир в соцсетях последовала волна обсуждений конфуза Давида Арахамии, а также появилось множество шуточных мемов и фотожаб, сообщает Главред.

[ + – ] мем на слова Арахамии [ + – ] мем на слова Арахамии [ + – ] мем на слова Арахамии [ + – ] мем на слова Арахамии [ + – ] мем на слова Арахамии

Недавно сообщалось, что Давид Арахамия и нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович устроили скандал в прямом эфире, обсуждая принятые парламентом законы и возможные поставки газа из РФ.