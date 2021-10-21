"Давайте поцелуем Путина во все места": Арахамия и Рабинович устроили скандал в прямом эфире (видео)

Соратник Медведчука обвинил власть в нежелании покупать российский газ за $175.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович поругались в прямом эфире, обсуждая принятые Верховной Радой законы и возможные поставки газа из РФ. Перепалка произошла в эфире телеканала Украина 24.

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Соратник обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука упрекнул "слуг народа" в том, что фракция не наказала Галину Третьякову за высказывания в адрес покойного Антона Полякова.

"Давид Георгиевич, Вам не стыдно, что она (Галина Третьякова — ред.) — глава комитета в вашей партии? Один простой вопрос — не стыдно вам самим по-человечески?", — возмутился Рабинович и заявил, что Третьякова работает против "Слуги народа".

Глава президентской фракции заявил, что ему стыдно за то, что обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук является его коллегой по Верховной Раде.

Нардеп от ОПЗЖ возмутился репликой Давида Арахамии и заявил, что суды "не могут доказать ничего доказать", назвав "врунами" правоохранительную систему. Вадим Рабинович также отметил, что если бы у "Слуги народа" была совесть — нардепы бы поцеловали Виктора Медведчука "в одно место" взамен за российский газ за $175.

"Что предлагает этот политический союз? Говорит: "Давайте пойдем к Путину, поцелуем его во все места, возьмем газ по 100 долларов, и все заживем хорошо". Вы отстали на 7 лет. 12 тысяч людей, которые положили свои жизни на границе, чтобы так не было, перестаньте про это говорить…", — ответил глава фракции "Слуга народа".

Соратник Виктора Медведчука, отвечая на реплику Арахамии, заявил, что власть прикрывается войной на Донбассе.

[ + – ] Арахамия и Рабинович устроили скандал в прямом эфире

Ранее Фокус рассказывал, что Вадим Рабинович заклеил себе рот в прямом эфире. Нардеп от ОПЗЖ в знак поддержки заблокированных в Украине телеканалов ZIK, 112 и Newsone решил заклеить себе рот в эфире канала Украина 24.

Также Фокус сообщал про скандал в прямом эфире с участием другого нардепа от "Слуги народа". Депутат Юрий Камельчук едва не подрался с вице-премьер-министром времен Порошенко Павлом Розенко из-за обсуждения подорожания коммунальных услуг в Украине.