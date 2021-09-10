"В знак протеста": Рабинович заклеил себе рот в прямом эфире (видео)

Народный депутат от "ОПЗЖ" устроил перфоманс, чтобы поддержать заблокированные телеканалы ZIK,112 и Newsone.

Парламентарий из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заклеил себе рот в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Рабиновича, подобный перфоманс он решил устроить в знак поддержки канала "Першого незалежного", заблокированных в Украине телеканалов ZIK, 112 и Newsone, а также в качестве солидарности с изданием "Страна", которое попало под санкции СНБО.

Как отметил депутат от "ОПЗЖ", после блокировки телеканалов полторы тысячи журналистов остались без работы.

Комментируя визит Владимира Зеленского в США, в ходе которого глава государства презентовал программу реформ стоимостью $277 млрд, Рабинович поблагодарил за приглашение в эфир политического ток-шоу "Народ проти".

"Я не буду обсуждать конкретные заявления Зеленского. Все что будет с нашей страной — он рассказал в Америке. Если я поеду в Америку, я тоже что-то расскажу… Коррупция, про которую вы начали… Она есть во всех странах, но во всех странах с ней борются с помощью свободы слова. Ты можешь воровать, и через две минуты газеты напишут, телеканалы передадут (про скандал — ред.). У нас, к сожалению, закрыли три телеканала, которые критиковали (власть — ред.), полторы тысячи человек остались без работы. Я с огромным уважением отношусь к Вам, к вашей передаче, благодарю еще раз, что вы меня пригласили. В знак протеста против этих полутора тысяч, я просижу всю передачу так, как сидит 9/10 нашей страны", — заявил Рабинович в эфире политического ток-шоу и заклеил себе рот пластырями.

[ + – ] Рабинович заклеил себе рот в эфире телеканала

Ранее Фокус сообщал про введение санкций против соратника Медведчука Тараса Козака на 5 лет. Под санкции, введенные указом Владимира Зеленского, попали телеканалы ZIK, 112 и Newsone, которыми владеют компании Тараса Козака. Вещание подсанкционных телеканалов было прекращено в этот же день.

После блокировки каналов Козака в эфир вышел новый телеканал "Перший незалежний", который был создан на базе ZIK, 112 и Newsone. Соучредителями нового телеканала Тараса Козака стали сто журналистов, каждый из которых получил по 1% акций.

Позже Фокус сообщал, что СНБО ввел санкции против издания "Страна". Под санкции попали компании-издатели "Страны", блогер Анатолий Шарий и его жена Ольга, нардеп Андрей Деркач, главный редактор "Страны" Игорь Гужва и Алла Бондаренко, являющаяся владельцем ООО "Информационное агентство "Шарій.нет".