В эфир вышел новый канал Тараса Козака, созданный на базе 112, ZIK и NewsOne (видео)

Соучредителями канала стали сто журналистов, каждый из которых получил по 1% акций.

В пятницу, 26 февраля, в эфир вышел телеканал "Перший незалежний", который был создан на базе заблокированных ранее "112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Диана Панченко.

"Новый телеканал вещает на спутнике ASTRA-4A, 5 градусов восточной долготы. Также его можно найти в самых больших кабельных сетях провайдеров программной услуги "Воля", Triolan и других операторов. Интернет-трансляция доступна на сайте pnk.tv", – написала Панченко.

Вещание канала началось в 18.00, в эфире — шоу "Противостояние" с ведущими Дианой Панченко и Вячеславом Пиховшеком. В начале эфира Панченко заявила: "Теперь мы главный информационный канал страны".

Зрителям дадут возможность смотреть программы под старыми названиями.

На площадке нового телеканала сойдутся топовые ведущие всех трех закрытых медиа: Диана Панченко (NewsOne), Вячеслав Пиховшек (NewsOne), Анастасия Дайнод (ZIK), Ростислав Сухачев (ZIK), Надежда Сасс (ZIK), Виталий Дикий (NewsOne), Елена Кирик (NewsOne), Василий Апасов (ZIK), Павел Кужеев (112 Украина), Юрий Бибик (112 Украина) и другие.

Президент телеканала – генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф, а соучредителями стали члены коллектива закрытых каналов.

Сто человек из числа сотрудников ООО "Медиахолдинг "Новости", который принадлежит Тарасу Козаку, получили по 1% доли канала.

Как сообщалось ранее, сотрудники медиахолдинга Тараса Козака, в который входили попавшие под санкции СНБО телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, стали владельцами львовского канала "Перший незалежний".

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.

Зеленский в Twitter написал, что решение о введении санкций было трудным. Позже Зеленский в своем Telegram-канале добавил, что откровенная и манипулятивная пропаганда со стороны СМИ должна получить жесткую реакцию именно украинского общества, а для принятия решения о введении санкций в отношении телеканалов были конкретные основания.

14 января, еще до блокировки каналов, Нацсовет по ТВ и радио назначил внеплановую проверку телеканала Newsone относительно возможного разжигания вражды гостем ее эфира Вячеславом Пиховшеком.

Отмечается, что 4 января канал транслировал передачу "Эпицентр украинской политики" с участием гостя — телеведущего Пиховшека.

В Нацсовете отметили, что высказывания последнего о необходимости защиты русскоязычного населения страны имеют признаки нарушения каналом требований двух законов — о телевидении и радиовещании и об информации.