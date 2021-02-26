В ефір вийшов новий канал Тараса Козака, створений на базі 112, ZIK і NewsOne (відео)

Співзасновниками каналу стали сто журналістів, кожен з яких отримав по 1% акцій.

У пʼятницю, 26 лютого, в ефір вийшов телеканал "Перший незалежний", який був створений на базі заблокованих раніше "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK". Про це повідомила журналістка й телеведуча Діана Панченко.

"Новий телеканал здійснює мовлення на супутнику ASTRA-4A, 5 градусів східної довготи. Також його можна знайти в найбільших кабельних мережах провайдерів програмної послуги "Воля", Triolan й інших операторів. Інтернет-трансляція доступна на сайті pnk.tv", — написала Панченко.

Мовлення каналу почалося о 18:00, в ефірі — шоу "Протистояння" з ведучими Діаною Панченко та Вʼячеславом Піховшеком. На початку ефіру Панченко заявила: "Тепер ми головний інформаційний канал країни".

Глядачам дадуть можливість дивитися програми під старими назвами.

На майданчику нового телеканалу зійдуться топові ведучі всіх трьох закритих медіа: Діана Панченко (NewsOne), Вʼячеслав Піховшек (NewsOne), Анастасія Дайнод (ZIK), Ростислав Сухачов (ZIK), Надія Сасс (ZIK), Віталій Дикий (NewsOne), Олена Кирик (NewsOne), Василь Апасов (ZIK), Павло Кужеєв (112 Україна), Юрій Бібік (112 Україна) та інші.

Президент телеканалу — генеральний директор "112 Україна" Єгор Бенкендорф, а співзасновниками стали члени колективу закритих каналів.

Сто людей з кількості співробітників ТОВ "Медіахолдинг "Новини", який належить Тарасу Козаку, отримали по 1% частки каналу.

Як повідомлялося раніше, співробітники медіахолдингу Тараса Козака, в який входили телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, що потрапили під санкції РНБО, стали власниками львівського каналу "Перший незалежний".

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів того ж дня було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. Журналістів уже позбавили акредитації у Верховній Раді.

Зеленський у Twitter написав, що рішення про введення санкцій було важким. Пізніше Зеленський в своєму Telegram-каналі додав, що відверта та маніпулятивна пропаганда з боку ЗМІ повинна отримати жорстку реакцію саме українського суспільства, а для ухвалення рішення про введення санкцій проти телеканалів були обʼєктивні підстави.

14 січня, ще до блокування каналів, Нацрада з ТБ і радіо призначила позапланову перевірку телеканалу Newsone щодо можливого розпалювання ворожнечі гостем її ефіру Вʼячеславом Піховшеком.

Зазначається, що 4 січня канал транслював передачу "Епіцентр української політики" за участю гостя — телеведучого Піховшека.

У Нацраді зазначили, що висловлювання останнього про необхідність захисту російськомовного населення країни мають ознаки порушення каналом вимог двох законів — про телебачення і радіомовлення та про інформацію.