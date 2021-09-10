"На знак протесту": Рабінович заклеїв собі рот у прямому ефірі (відео)

Народний депутат від "ОПЗЖ" влаштував перфоманс, щоб підтримати заблоковані телеканали ZIK, 112 і Newsone.

Парламентарій з фракції "Опозиційна платформа — За життя" Вадим Рабінович заклеїв собі рот в ефірі телеканалу "Україна 24".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами Рабіновича, подібний перфоманс він вирішив влаштувати на знак підтримки каналу "Першого незалежного", заблокованих в Україні телеканалів ZIK, 112 і Newsone, а також у солідарності з виданням "Страна", яке потрапило під санкції РНБО.

Як зазначив депутат від "ОПЗЖ", після блокування телеканалів півтори тисячі журналістів залишилися без роботи.

Коментуючи візит Володимира Зеленського в США, у ході якого глава держави презентував програму реформ вартістю $277 млрд, Рабінович подякував за запрошення в ефір політичному ток-шоу "Народ проти".

"Я не буду обговорювати конкретні заяви Зеленського. Усе, що буде з нашою країною — він розповів в Америці. Якщо я поїду в Америку, я теж щось розповім ... Корупція, про яку ви почали ... Вона є у всіх країнах, але у всіх країнах з нею борються за допомогою свободи слова. Ти можеш красти, і через дві хвилини газети напишуть, телеканали передадуть (про скандал — ред.). У нас, на жаль, закрили три телеканали, які критикували (владу — ред.), півтори тисячі людей залишилися без роботи. Я з величезною повагою ставлюся до Вас, до вашої передачі, дякую ще раз, що ви мене запросили. У знак протесту проти цих півтори тисячі, я просиджу всю передачу так, як сидить 9/10 нашої країни", — заявив Рабінович в ефірі політичного ток-шоу і заклеїв собі рот пластирами.

[ + – ] Рабінович заклеїв собі рот в ефірі телеканалу

Раніше Фокус повідомляв про введення санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака на 5 років. Під санкції, введені указом Володимира Зеленського, потрапили телеканали ZIK, 112 і Newsone, якими володіють компанії Тараса Козака. Мовлення підсанкційних телеканалів було припинене того ж дня.

Після блокування каналів Козака в ефір вийшов новий телеканал "Перший незалежний", який був створений на базі ZIK, 112 і Newsone. Співзасновниками нового телеканалу Тараса Козака стали сто журналістів, кожен з яких отримав по 1% акцій.

Пізніше Фокус повідомляв, що РНБО ввела санкції проти видання "Страна". Під санкції потрапили компанії-видавці "Страна", блогер Анатолій Шарій і його дружина Ольга, нардеп Андрій Деркач, головний редактор "Страна" Ігор Гужва та Алла Бондаренко, яка є власницею ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.нет".