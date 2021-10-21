"Давайте поцілуємо Путіна в усі місця": Арахамія та Рабінович влаштували скандал у прямому ефірі (відео)

Соратник Медведчука звинуватив владу в небажанні купувати російський газ за $175.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович посварилися в прямому ефірі, обговорюючи ухвалені Верховною Радою закони і можливі поставки газу з РФ. Перепалка сталася в ефірі телеканалу Україна 24.

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Соратник обвинуваченого в державній зраді Віктора Медведчука дорікнув "слугам народу" в тому, що фракція не покарала Галину Третьякову за висловлювання на адресу покійного Антона Полякова.

"Давиде Георгійовичу, Вам не соромно, що вона (Галина Третьякова — ред.) — глава комітету у вашій партії? Одне просте питання — не соромно вам самим по-людськи?", — обурився Рабінович і заявив, що Третьякова працює проти "Слуги народу".

Глава президентської фракції заявив, що йому соромно за те, що обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук є його колегою з Верховної Ради.

Нардеп від ОПЗЖ обурився реплікою Давида Арахамії і заявив, що суди "не можуть нічого довести", назвавши "брехунами" правоохоронну систему. Вадим Рабінович також зазначив, що якби в "Слуги народу" була совість — нардепи б поцілували Віктора Медведчука "в одне місце" взамін за російський газ за $175.

"Що пропонує цей політичний союз? Каже: "Давайте підемо до Путіна, поцілуємо його в усі місця, візьмемо газ за 100 доларів, і всі заживемо добре". Ви відстали на 7 років. 12 тисяч людей, які поклали свої життя на кордоні, щоб так не було, перестаньте про це говорити...", — відповів глава фракції "Слуга народу".

Соратник Віктора Медведчука, відповідаючи на репліку Арахамії, заявив, що влада прикривається війною на Донбасі.

[ + – ] Арахамія та Рабінович влаштували скандал у прямому ефірі

Раніше Фокус розповідав, що Вадим Рабінович заклеїв собі рот у прямому ефірі. Нардеп від ОПЗЖ на знак підтримки заблокованих в Україні телеканалів ZIK, 112 і Newsone вирішив заклеїти собі рот в ефірі каналу Україна 24.

Також Фокус повідомляв про скандал у прямому ефірі за участю іншого нардепа від "Слуги народу". Депутат Юрій Камельчук ледь не побився з віцепрем'єр-міністром часів Порошенка Павлом Розенком через обговорення подорожчання комунальних послуг в Україні.