"Слуга народу" Камельчук ледь не побився з екс-міністром Розенко в прямому ефірі (відео)

Після штурханини колишній чиновник заявив, що "починається психоз". При цьому сам нардеп запропонував йому сказати "дякую", що йому "не ввалили".

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі телеканалу "НАШ" ледь не побився з Павлом Розенко, який обіймав посаду міністра соціальної політики та віцепрем'єр-міністра України за часів президентства Петра Порошенка.

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Інцидент стався в ході обговорення тарифів на комунальні послуги.

Так, Розенко нагадав, що президент Володимир Зеленський вже перебуваючи при владі обіцяв знизити комунальні тарифи у два рази, хоча, за словами колишнього чиновника, вартість газу для споживачів за останній рік зросла в три рази.

Відзначимо, станом на 1 липня 2021 року середня вартість газу за річним тарифом становила близько 7,99 грн за 1 м³, тоді як у липні 2020 року цей показник був 2,97 за 1 м³, тобто приблизно у 2,7 раза менше.

Саме через цю репліку Розенко розлютився Камельчук.

"Яке в три рази? Павло, алло, Ви з неба впали?", — запитав "слуга".

У відповідь на це Розенко закликав Камельчука "закрити рот і мовчати". Після цього парламентарій підійшов до ексміністра й між ними почалася штурханина: Розенко схопив Камельчука за лікоть, а той його сильно штовхнув.

Чоловіків відразу ж почали заспокоювати інші гості студії й телеведучі.

"Коли нема чого сказати — починається психоз", — заявив Розенко, у відповідь на що нардеп запропонував колишньому чиновнику сказати "дякую", що йому "не ввалили"".

Після цього Камельчук покинув студію.

[ + – ] Штурханина "слуги народу" Юрія Камельчука і екс-міністра Павла Розенка в прямому ефірі

Нагадаємо, в кінці 2020 року Камельчук опинився у центрі скандалу через те, що в ефірі цього ж телеканалу назвав коронавірус "вигаданою хворобою". Також він заявив, що вакцинам від COVID-19 не варто довіряти. Пізніше "слуга" неодноразово повторював ці ж слова.

А в кінці червня Камельчука обрали спікером по COVID-паспортах в дебатах ПАРЄ.