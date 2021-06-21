Спикером по COVID-паспортам в ПАСЕ избрали "слугу" Камельчука, который не верил в коронавирус

Нардеп, комментируя свое новое амплуа, заявил о "необходимости сохранения баланса между сдерживанием угроз пандемии, правами человека и возможностями бизнеса".

"Слугу народа" Юрия Камельчука избрали спикером по тематике COVID-паспортов ("коронавирусных паспортов") и сертификатов в дебатах на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил сам нардеп на своей странице в Facebook.

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"Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ", — написал Камельчук.

Также парламентарий, комментируя свое назначение, подчеркнул, что "необходимо сохранить баланс между нуждами сдерживания угроз пандемии, правами человека и возможностями бизнеса, особенно — туристического, что особенно актуально летом".

[ + – ] "Слуга народа" Юрий Камельчук стал спикером в ПАСЕ по COVID-паспортам Фото: скриншот

Пользователи соцсети в комментариях под этой публикацией начали напоминать Камельчуку его слова о том, что "коронавируса не существует" и иронизировать над ситуацией.

"Юра, ну ты и клоун. Ты же говорил, что ковид выдумка! Уже прозрел?", "Юрий, коронавируса не существует, а Земля плоская", "Непонял! Так COVID же придумали. Или уже нет? Уверовал?", "Дядя переобулся на ходу", — писали комментаторы.

Отметим, о том, что "коронавирус является выдуманной болезнью", а "вакцинам от него не стоит доверять" Камельчук заявлял в прямом эфире одного из телеканалов в декабре 2020 года. Позже "слуга" неоднократно повторял эти же тезисы.

[ + – ] Камельчук: Я не доверяю ни одной вакцине в мире от выдуманной болезни COVID-19

В начале июня этого года Камельчук оказался в центре уже другого скандала, на этот раз — из-за неправильной парковки под зданием ВРУ.