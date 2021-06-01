Нардеп от "Слуги народа" Камельчук угодил в скандал из-за неправильной парковки под Радой (фото, видео)

По словам нардепа, он был готов оплатить штраф, если бы на место ЧП сразу же вызвали патрульных.

Народный депутат из "Слуги народа" Юрий Камельчук угодил в скандал после того, как жена парламентария неправильно припарковалась возле Верховной Рады.

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Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".

Авторы проекта "Останови лося" сделал замечание транспортному средству, которое стояла с включенным аварийным сигналом в неположенном месте. Активисты движения разместили наклейку на лобовом стекле, но женщина, находившаяся за рулем, не вышла из машины и дождалась "помощи" в виде супруга.

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что жена за рулем автомобиля никаких правил не нарушала, поскольку она припарковалась возле Рады в "служебных нуждах". Помимо этого парламентарий считает, что "любой автомобиль имеет право парковаться, где угодно на две минуты".

В ходе перепалки Юрий Камельчук потребовал, чтобы представители движения "Останови лося" сняли наклейку с его автомобиля и назвал их "быдлотой".

[ + – ] Инцидент со "слугой народа" Юрием Камельчуком

[ + – ] Инцидент со "слугой народа" Юрием Камельчуком

Позже нардеп Юрий Камельчук отказался отвечать на вопрос журналиста, будет ли его жена пересдавать на водительские права после инцидента с неправильной парковкой. Более того, парламентарий проигнорировал вопрос о стоимости номерных знаков "8888".

"Обратитесь, пожалуйста, к моей помощнице, договоримся с вами об интервью", - заявил нардеп от "Слуги народа"

[ + – ] Инцидент со "слугой народа" Юрием Камельчуком

Позже в своем Facebook Юрий Камельчук попытался оправдаться и заявил, что его жена Татьяна остановилась на аварийном сигнале возле отеля "Киев", поскольку парковка была занята другими автомобилями. Авто, по словам нардепа, простояло под отелем не больше двух минут, и к нему потом подошла съемочная группа "Останови лося".

Парламентарий признал, что в общении с активистами "Останови лося" вспылил, "защищая жену".

"Однако, если бы Константин Андриюк (представитель движения "Останови лося — ред.) не хотел меня провоцировать, он мог просто вызвать полицию. Я бы спокойно оплатил штраф и таких эмоций можно было избежать", — заявил Юрий Камельчук и призвал украинцев еще раз пересмотреть ролик с его женой и автомобилем.

[ + – ] Юрий Камельчук об инциденте возле Рады

Ранее Фокус рассказывал о другом скандале, в который угодил нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук. Так, парламентарий в эфире телеканала "Наш" заявил, что пандемия COVID-19 — выдумка, а вакцинам не стоит доверять.

Позже Юрий Камельчук прокомментировал свое заявление о том, что коронавируса не существует, и заявил, что смертность в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 меньше, чем в прошлом. Нардеп также добавил, что не доверяет ни одной вакцине в мире, "особенно против выдуманной болезни COVID-19"