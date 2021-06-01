Нардеп від "Слуги народу" Камельчук потрапив у скандал через неправильне паркування під Радою (фото, відео)

За словами нардепа, він був готовий оплатити штраф, якщо б на місце НП відразу ж викликали патрульних.

Народний депутат із "Слуги народу" Юрій Камельчук потрапив у скандал після того, як дружина парламентарія неправильно припаркувалася біля Верховної Ради.

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Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNews".

Автори проекту "Зупини лося" зробили зауваження транспортному засобу, який стояв з ввімкненим аварійним сигналом у недозволеному місці. Активісти руху розмістили наклейку на лобовому склі, але жінка, яка перебувала за кермом, не вийшла з машини і дочекалася "допомоги" у вигляді чоловіка.

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що дружина за кермом автомобіля ніяких правил не порушувала, оскільки вона припаркувалася біля Ради в "службових потребах". Крім цього, парламентарій вважає, що "будь-який автомобіль має право паркуватися, де завгодно на дві хвилини".

У ході перепалки Юрій Камельчук зажадав, щоб представники руху "Зупини лося" зняли наклейку з його автомобіля і назвав їх "бидлотою".

[ + – ] Інцидент зі "слугою народу" Юрієм Камельчуком

[ + – ] Інцидент зі "слугою народу" Юрієм Камельчуком

Пізніше нардеп Юрій Камельчук відмовився відповідати на запитання журналіста, чи буде його дружина перездавати на права водія після інциденту з неправильним паркуванням. Більше того, парламентарій проігнорував запитання про вартість номерних знаків "8888".

"Зверніться, будь ласка, до моєї помічниці, домовимося з вами про інтерв'ю", — заявив нардеп від "Слуги народу"

[ + – ] Інцидент зі "слугою народу" Юрієм Камельчуком

Пізніше у своєму Facebook Юрій Камельчук спробував виправдатися і заявив, що його дружина Тетяна зупинилася на аварійному сигналі біля готелю "Київ", оскільки парковка була зайнята іншими автомобілями. Авто, за словами нардепа, простояло під готелем не більш двох хвилин, і до нього потім підійшла знімальна група "Зупини лося".

Парламентарій визнав, що в спілкуванні з активістами "Зупини лося" розлютився, "захищаючи дружину".

"Однак, якби Костянтин Андріюк (представник руху "Зупини лося" — ред.) не хотів мене провокувати, він міг просто викликати поліцію. Я б спокійно оплатив штраф і таких емоцій можна було уникнути", — заявив Юрій Камельчук і закликав українців ще раз переглянути ролик з його дружиною й автомобілем.

[ + – ] Юрій Камельчук про інцидент біля Ради

Раніше Фокус розповідав про інший скандал, у який потрапив нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук. Так, парламентарій в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що пандемія COVID-19 — вигадка, а вакцині не варто довіряти.

Пізніше Юрій Камельчук прокоментував свою заяву про те, що коронавірусу не існує, і заявив, що смертність у 2020 році на фоні пандемії COVID-19 менша, ніж у минулому. Нардеп також додав, що не довіряє жодній вакцині у світі, "особливо проти вигаданої хвороби COVID-19"