RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика

Нардеп від "Слуги народу" Камельчук потрапив у скандал через неправильне паркування під Радою (фото, відео)

973
Юрій Камельчук, нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, скандал з Юрієм Камельчук
Фото: Скриншоты из видео на Youtube-канале "Зупини лося" | Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук

За словами нардепа, він був готовий оплатити штраф, якщо б на місце НП відразу ж викликали патрульних.

Народний депутат із "Слуги народу" Юрій Камельчук потрапив у скандал після того, як дружина парламентарія неправильно припаркувалася біля Верховної Ради.

Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNews".

Автори проекту "Зупини лося" зробили зауваження транспортному засобу, який стояв з ввімкненим аварійним сигналом у недозволеному місці. Активісти руху розмістили наклейку на лобовому склі, але жінка, яка перебувала за кермом, не вийшла з машини і дочекалася "допомоги" у вигляді чоловіка.

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що дружина за кермом автомобіля ніяких правил не порушувала, оскільки вона припаркувалася біля Ради в "службових потребах". Крім цього, парламентарій вважає, що "будь-який автомобіль має право паркуватися, де завгодно на дві хвилини".

У ході перепалки Юрій Камельчук зажадав, щоб представники руху "Зупини лося" зняли наклейку з його автомобіля і назвав їх "бидлотою".

Інцидент зі "слугою народу" Юрієм Камельчуком
Інцидент зі "слугою народу" Юрієм Камельчуком

Пізніше нардеп Юрій Камельчук відмовився відповідати на запитання журналіста, чи буде його дружина перездавати на права водія після інциденту з неправильним паркуванням. Більше того, парламентарій проігнорував запитання про вартість номерних знаків "8888".

"Зверніться, будь ласка, до моєї помічниці, домовимося з вами про інтерв'ю", — заявив нардеп від "Слуги народу"

Інцидент зі "слугою народу" Юрієм Камельчуком

Пізніше у своєму Facebook Юрій Камельчук спробував виправдатися і заявив, що його дружина Тетяна зупинилася на аварійному сигналі біля готелю "Київ", оскільки парковка була зайнята іншими автомобілями. Авто, за словами нардепа, простояло під готелем не більш двох хвилин, і до нього потім підійшла знімальна група "Зупини лося".

Парламентарій визнав, що в спілкуванні з активістами "Зупини лося" розлютився, "захищаючи дружину".

"Однак, якби Костянтин Андріюк (представник руху "Зупини лося" — ред.) не хотів мене провокувати, він міг просто викликати поліцію. Я б спокійно оплатив штраф і таких емоцій можна було уникнути", — заявив Юрій Камельчук і закликав українців ще раз переглянути ролик з його дружиною й автомобілем.

Юрій Камельчук про інцидент біля Ради

Раніше Фокус розповідав про інший скандал, у який потрапив нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук. Так, парламентарій в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що пандемія COVID-19 — вигадка, а вакцині не варто довіряти.

Пізніше Юрій Камельчук прокоментував свою заяву про те, що коронавірусу не існує, і заявив, що смертність у 2020 році на фоні пандемії COVID-19 менша, ніж у минулому. Нардеп також додав, що не довіряє жодній вакцині у світі, "особливо проти вигаданої хвороби COVID-19"