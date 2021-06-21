Спікером по COVID-паспортами в ПАРЄ обрали "слугу" Камельчука, який не вірив у коронавірус
Нардеп, коментуючи своє нове амплуа, заявив про "необхідність збереження балансу між стримуванням загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу".
"Слугу народу" Юрія Камельчука обрали спікером по тематиці COVID-паспортів ("коронавірусних паспортів") і сертифікатів у дебатах на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомив сам нардеп на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером за тематикою Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ", — написав Камельчук.
Також парламентарій, коментуючи своє призначення, підкреслив, що "варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо — відпочинкового, що актуально особливо влітку".
Користувачі соцмережі в коментарях під цією публікацією почали нагадувати Камельчук його слова про те, що "коронавируса не існує" і іронізувати над ситуацією.
"Юра, ну ти й клоун. Ти ж казав, що ковід то вигадка! Що вже прозрів?", "Пане Юрію, коронавірусу не існує, а Земля пласка", "Ніпоняв! Так COVID же вигадали. Чи вже ні? Увєрував?", "Дядя переобулся на ходу", — писали коментатори.
Відзначимо, про те, що "коронавірус є вигаданою хворобою", а "вакцинам від нього не варто довіряти" Камельчук заявляв в прямому ефірі одного з телеканалів у грудні 2020 року. Пізніше "слуга" неодноразово повторював ці ж тези.
На початку червня цього року Камельчук опинився у центрі іншого скандалу, на цей раз — уже через неправильне паркування під будівлею ВРУ.