Спікером по COVID-паспортами в ПАРЄ обрали "слугу" Камельчука, який не вірив у коронавірус

Нардеп, коментуючи своє нове амплуа, заявив про "необхідність збереження балансу між стримуванням загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу".

"Слугу народу" Юрія Камельчука обрали спікером по тематиці COVID-паспортів ("коронавірусних паспортів") і сертифікатів у дебатах на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомив сам нардеп на своїй сторінці в Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером за тематикою Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ", — написав Камельчук.

Також парламентарій, коментуючи своє призначення, підкреслив, що "варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо — відпочинкового, що актуально особливо влітку".

[ + – ] "Слуга народу" Юрій Камельчук став спікером в ПАРЄ по COVID-паспортами Фото: скриншот

Користувачі соцмережі в коментарях під цією публікацією почали нагадувати Камельчук його слова про те, що "коронавируса не існує" і іронізувати над ситуацією.

"Юра, ну ти й клоун. Ти ж казав, що ковід то вигадка! Що вже прозрів?", "Пане Юрію, коронавірусу не існує, а Земля пласка", "Ніпоняв! Так COVID же вигадали. Чи вже ні? Увєрував?", "Дядя переобулся на ходу", — писали коментатори.

Відзначимо, про те, що "коронавірус є вигаданою хворобою", а "вакцинам від нього не варто довіряти" Камельчук заявляв в прямому ефірі одного з телеканалів у грудні 2020 року. Пізніше "слуга" неодноразово повторював ці ж тези.

[ + – ] Камельчук: Я не довіряю жодної вакцини в світі від вигаданої хвороби COVID-19

На початку червня цього року Камельчук опинився у центрі іншого скандалу, на цей раз — уже через неправильне паркування під будівлею ВРУ.