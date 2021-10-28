Арахамія переплутав Сковороду з Ді Капріо в ефірі ток-шоу (відео)

Глава фракції "Слуга народу" не лише не назвав автора цитати "Світ ловив мене, та не спіймав", а й не зміг пояснити її значення.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі шоу на телеканалі "Україна 24" переплутав авторство відомої фрази українського філософа Григорія Сковороди "Світ ловив мене, та не впіймав". Політику здалося, що ці слова належать голівудському акторові Леонардо Ді Капріо. Знання депутата перевіряли під час бліцопитування на шоу "Хард із Влащенко".

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На за питання ведучої, кому належить відома фраза, Арахамія знизав плечима і сказав, що це нагадує йому фільм "Злови мене, якщо зможеш" з Лео Ді Капріо.

Влащенко нагадала нардепу, що це слова українського класика. Не зміг відповісти Арахамія й на запитання ведучої, що хотів сказати філософ цією фразою. Політик знову відповів, що не має поняття, оскільки не знає контекст.

"Без поняття, який контекст був у Сковороди… Можливо, для того, щоби щось висловити, показати народу, а вони цього не зрозуміли. Може, в такому контексті", – заявив нардеп.

[ + – ] Арахамія на шоу Влащенко

Після виходу шоу в ефір у соцмережах була хвиля обговорень конфузу Давида Арахамії, а також з'явилося безліч жартівливих мемів і фотожаб, повідомляє Главред.

[ + – ] мем на слова Арахамії [ + – ] мем на слова Арахамії [ + – ] мем на слова Арахамії [ + – ] мем на слова Арахамії [ + – ] мем на слова Арахамії

Нещодавно повідомлялося, що Давид Арахамія та нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович влаштували скандал у прямому ефірі, обговорюючи ухвалені парламентом закони та можливе постачання газу з РФ.