Меньше 30%: в Институте книги рассказали, сколько украинцев регулярно читают

Для улучшения ситуации, в правительстве планируют разработать стратегию на 5 лет для популяризации чтения среди населения.

Во время форума "Украина 30. Культура. Медия. Туризм." директор украинского Института книги Александра Коваль рассказала о чтении книг украинцами и рынке книгопечатания.

По словам Коваль, в Украине минимум раз в неделю читает 27% населения. В сравнении с 2018 годом, показатель упал на 5%. Раньше читающих чаще, чем раз в неделю было 32%. Для сравнения, в соседней Польше — 36%, В Германии — 50%, а в Италии 56%.

Фото: скриншот

При этом ежедневно читает только 8% населения, этот показатель также падает последние 4 года. Приблизительно на 1% в год.

Весь рынок бумажных книг в Украине составляет 122 млн долларов, что практически в пять раз меньше, чем в Польше. Из-за пандемии коронавируса тираж книг в 2020 году сократился вдвое. Из-за пиратства и возможности скачивать электронные книги ежегодно страна теряет в районе 30 млн долларов.

"Закрылось 48 книжных магазинов из 300 активных, в итоге, было издано не больше, чем четверть книги на душу населения. Это катастрофически низкие показатели", — заявляет Александра Коваль.

Поэтому в Министерстве культуры инициируют общественное обсуждение для создания стратегии развития чтения на 2021-2025 годы.

Напомним, Минкультуры запустил флешмоб для популяризации чтения книг "Читай_досягай".

Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вторым языком в Украине должен быть английский.

Ранее Минкульт закупил для детских библиотек более тысячи книг про однополую любовь между принцессами лесбиянками.