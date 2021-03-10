Менше 30%: в Інституті книги розповіли, скільки українців регулярно читають

Для поліпшення ситуації, в уряді планують розробити стратегію на 5 років для популяризації читання серед населення.

Під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" директор українського Інституту книги Олександра Коваль розповіла про читання книг українцями і ринок друкарства.

За словами Коваль, в Україні мінімум раз на тиждень читає 27% населення. Порівняно з 2018 роком, показник впав на 5%. Раніше читаючих частіше, ніж раз на тиждень було 32%. Для порівняння, в сусідній Польщі — 36%, у Німеччині — 50%, а в Італії 56%.

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При цьому щодня читає тільки 8% населення, цей показник також падає останні 4 роки. Приблизно на 1% на рік.

Весь ринок паперових книг в Україні становить 122 млн доларів, що майже у п'ять разів менше, ніж в Польщі. Через пандемію коронавірусу тираж книг у 2020 році скоротився вдвічі. Через піратство і можливість завантажувати електронні книги щорічно країна втрачає близько 30 млн доларів.

"Закрилося 48 книжкових магазинів з 300 активних, в результаті, було видано не більше, ніж чверть книги на душу населення. Це катастрофічно низькі показники", — заявляє Олександра Коваль.

Тому в Міністерстві культури ініціюють громадське обговорення для створення стратегії розвитку читання на 2021-2025 роки.

Нагадаємо, Мінкультури запустив флешмоб для популяризації читання книг "Читай_досягай".

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що другою мовою в Україні має бути англійська.

Раніше Мінкульт закупив для дитячих бібліотек понад тисячу книг про одностатеве кохання між принцесами лесбійками.