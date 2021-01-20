"Читай_досягай" - Минкульт при помощи флешмоба хочет популяризовать чтение

В Украине ежедневно читает лишь 8% населения, поэтому чиновники хотят создать культуру чтения в стране.

Под хештегом "Читай_досягай" будут публиковаться статьи и публикации, которые должны будут популяризировать чтение среди населения, — сообщает министр культуры Александр Ткаченко в Фейсбуке.

По его словам, чтение должно стать модным. Поэтому, Минкультуры совместно с Украинским институтом книги начинает акцию по популяризации чтения. В ее рамках украинские общественные деятели, музыканты, художники и артисты будут делиться историями об их любимых книгах.

Сообщается, что в Украине очень мал процент людей, которые читают книги. Менее одной книги в год читает среднестатистичный украинец. Раз в месяц читает 38%, а каждый день лишь 8%.

В целях акции сделать так, чтобы о книгах говорили везде: по ТВ, в СМИ, социальных сетях. Для этого и будут привлекать авторитетных украинцем, которые имеют крупные аудитории. Чем больше будут говорить о книгах, тем больше людей смогут найти "своих" авторов и "свои" книги. Таким образом авторы идеи надеются привить привычку чтения.

Александр Ткаченко также призвал всех украинцев присоединяться к этой акции, рассказывая про своих любимых авторов или книги. #Читай_досягай.

"Хочу, чтобы 2021 стал годом активной популяризации культуры чтения. Давайте читать вместе и делиться со всеми своими впечатлениями", — подытожил министр культуры.

Напомним, ранее Ткаченко заявлял, что в Украине стартовала программа "Велика реставрація", которая позволит сохранить архитектурные памятки в стране.