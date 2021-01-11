“Велика реставрація”. В Украине проводят капитальный ремонт Олесского замка (фото)
Реставрационные работы в рамках продолжения президентской программы "Большого строительства" начались с монастыря Капуцинов возле Олесского замка во Львовской области.
В монастыре проводятся ремонтные работы на аварийной крыше, — передает министр Александр Ткаченко в Telegram.
Объект является памятником архитектуры национального значения. По словам Ткаченко, благодаря программе удастся сохранить уникальные коллекции одного из самых популярных замков в Украине: теперь угрозы обвала крыши нет.
В скором времени капитально-восстановительные работы обещают завершить во всем архитектурном комплексе.
Олесский замок — памятник архитектуры XIV—XVII веков, расположенный возле поселка Олеско Бусского района Львовской области. В замке родился король Речи Посполитой Ян III Собеский. С 1975 года на территории замка действует картинная галерея.
Напомним, что "Велика реставрація" – это второй этап программы Зеленского. В рамках программы планируют восстановить 100 объектов национального наследия. Объекты, которые восстановят в рамках ее реализации должны стать одним из основных ресурсов культурного и туристического развития Украины.
Для реализации программы в бюджете Украины заложено 12 млрд гривен. Частично реставрация будет финансироваться совместно с местными бюджетами, — заявляет Евгения Кравчук, депутат "Слуги народа".
Напомним, что Подгорецкий замок, который находится во Львовской области, вошел в рейтинг заброшенных зданий от Daily Mail.
Также на сайте есть материал об итогах Большой стройки от президента и о том, помогают ли экономике инвестиции в дороги.