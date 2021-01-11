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“Велика реставрація”. В Украине проводят капитальный ремонт Олесского замка (фото)

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Фото: скриншот Youtube | В рамках следующего этапа президентской программы планируют восстановить 100 объектов.

Реставрационные работы в рамках продолжения президентской программы "Большого строительства" начались с монастыря Капуцинов возле Олесского замка во Львовской области.

В монастыре проводятся ремонтные работы на аварийной крыше, — передает министр Александр Ткаченко в Telegram.

Объект является памятником архитектуры национального значения. По словам Ткаченко, благодаря программе удастся сохранить уникальные коллекции одного из самых популярных замков в Украине: теперь угрозы обвала крыши нет.

В скором времени капитально-восстановительные работы обещают завершить во всем архитектурном комплексе.

Олесский замок — памятник архитектуры XIV—XVII веков, расположенный возле поселка Олеско Бусского района Львовской области. В замке родился король Речи Посполитой Ян III Собеский. С 1975 года на территории замка действует картинная галерея.

олесский замок
олесский замок
олесский замок
олесский замок
олесский замок
олесский замок
олесский замок
олесский замок
олесский замок
олесский замок

Напомним, что "Велика реставрація" – это второй этап программы Зеленского. В рамках программы планируют восстановить 100 объектов национального наследия. Объекты, которые восстановят в рамках ее реализации должны стать одним из основных ресурсов культурного и туристического развития Украины.

Для реализации программы в бюджете Украины заложено 12 млрд гривен. Частично реставрация будет финансироваться совместно с местными бюджетами, — заявляет Евгения Кравчук, депутат "Слуги народа".

Напомним, что Подгорецкий замок, который находится во Львовской области, вошел в рейтинг заброшенных зданий от Daily Mail.

Также на сайте есть материал об итогах Большой стройки от президента и о том, помогают ли экономике инвестиции в дороги.