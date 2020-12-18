Величественный и покинутый: Подгорецкий замок попал в мировой рейтинг заброшенных зданий

Всего в рейтинге 21 брошенное здание

Подгорецкий замок, который находится во Львовской области, вошел в мировой рейтинг заброшенный зданий, который создало британское издание Daily Mail.

Снимки всех брошенных величественных имений, замков и дворцов со всего мира появятся в книге Майкла Кэрригана "Заброшенные дворцы". Также там будет изложена краткая история их "падения" – политика, банкротство, личные трагедии, природные и техногенные катастрофы.

Про Подгорецкий замок известно, что он был построен в 1630-х годах, принадлежал польскому военному Станиславу Конецпольскому. Он выстоял во время Первой Мировой войны. После он использовался, как санаторий, все ценное из него было вывезено, например, скульптуры теперь украшают Летний сад в Санкт-Петербурге. Здание было сильно повреждено пожаром в 1950-х. Его планируют отреставрировать в рамках проекта "Большая стройка".

[ + – ] Погорецкий замок

Вот некоторые из зданий со всего мира, которые попали в рейтинг, и которые, не смотря на свое плачевное состояние, все еще привлекают внимание.

[ + – ] Особняк Тиоронда, Нью-Йорк

Особняк Тиоронда, Нью-Йорк: генерал Джозеф Хоуленд (1834–1886) родился в богатой семье в Нью-Йорке. Он отдал большую часть своего состояния на благотворительность, но часть денег потратил на собственный особняк. После смерти Хоуленда в имении размещалась психиатрическая больница, однако с 1999 года здание стоит заброшенным.

[ + – ] Дворец Ружаны, Беларусь

Ружанский дворец, или просто Ружаны, Пружанский район, Беларусь. Местный магнат Александр Михал Сапега (1730–1793 гг.) построил Ружанский дворец в неоклассическом стиле в 1780-х годах, когда Беларусь входила в состав Речи Посполитой. Во огромном дворце была оранжерея и парк, однако само здание сгорело в 1914 году.

[ + – ] Президентский дворец в Порт-о-Пренс, Гаити

Президентский дворец, Порт-о-Пренс, Гаити. После сильного землетрясения в январе 2010 года купол дворца обрушился и с той поры так и не был восстановлен. Деньги для Гаити, где погибло несколько десятков тысяч человек, собирали по всему миру, однако практически все они были украдены чиновниками.

[ + – ] Халкион-холл в Миллбруке, США

Халкион-холл, Беннет-колледж, Миллбрук, Нью-Йорк. Раньше здесь размещался престижный женский колледж. Однако, когда смешанное образование стало нормой, колледж пришел в упадок и был закрыт. Главное здание колледжа, построенное в 1893 году, увитое плющом, выглядит весьма атфосферно.

[ + – ] Иглу-Сити, Кантуэлл, Аляска

Иглу-Сити, Кантуэлл, Аляска. В здании, построенном в 1970-х, должен был размещаться отель, однако строители успели возвести только бетонный каркас. При постройке были допущены многочисленные нарушения, например в здании было мало окон, так что его так и не закончили.

[ + – ] Замок Дона Чика, Португалия

Замок Дона Чика, Палмейра, Брага, Португалия: "Дона Чика" — это титул, который местные жители дали жене местного землевладельца, родившейся в Бразилии, Франсиске Пейшото Рего (1895–1958). Швейцарскому архитектору Эрнсту Корроду (1870–1944) было поручено построить дом, соответствующий ее престижу и красоте. Результатом стал особняк в готическом стиле. В процессе постройки пара рассталась, так что замок так и не достроили по сей день.