"Читай_досягай" — Мінкульт за допомогою флешмобу хоче популяризувати читання

В Україні щодня читає лише 8% населення, тому чиновники хочуть створити культуру читання в країні.

Під хештегом "Читай_досягай" будуть публікуватися статті та публікації, які повинні будуть популяризувати читання серед населення, — повідомляє міністр культури Олександр Ткаченко в Фейсбуці.

За його словами, читання має стати модним. Тому, Мінкультура спільно з Українським інститутом книги розпочинає акцію з популяризації читання. В її рамках українські громадські діячі, музиканти, художники і артисти будуть ділитися історіями про їхні улюблені книги.

Повідомляється, що в Україні дуже малий відсоток людей, які читають книги. Менше однієї книги на рік читає середньостатистичний українець. Раз на місяць читає 38%, а кожен день лише 8%.

Мета акції — зробити так, щоб про книжки говорили всюди: по ТБ, в ЗМІ, соціальних мережах. Для цього і будуть залучати авторитетних українців, які мають великі аудиторії. Чим більше будуть говорити про книжки, тим більше людей зможуть знайти "своїх" авторів і "свої" книги. Таким чином, автори ідеї сподіваються прищепити звичку читання.

Олександр Ткаченко також закликав усіх українців приєднуватися до цієї акції, розповідаючи про своїх улюблених авторів або книги. #Читай_досягай.

"Хочу, щоб 2021 став роком активної популяризації культури читання. Давайте читати разом і ділитися з усіма своїми враженнями", — підсумував міністр культури.

Нагадаємо, раніше Ткаченко заявляв, що в Україні стартувала програма "Велика реставрація", яка дозволить зберегти архітектурні пам'ятки в країні.