Минкульт закупил для детских библиотек более тысячи книг про однополую любовь

За бюджетные средства министерство купило комикс о принцессах-лесбиянках

Украинский институт книги и Министерство культуры Украины закупили для школьных и детских библиотек 1240 экземпляров книги-комикса под названием "Принцесса + принцесса: долго и счастливо", которую написала Кейти ОʼНилл.

Об этом сообщает общественное движение "Всі разом!".

В комиксе, рекомендованном для прочтения детям от 5 лет описаны нежные отношения между двумя девушками, которые в итоге завершаются их свадьбой.

В Министерстве культуры, в ответ на запрос "Всі разом!", проинформировали, что книга приобретена за государственный счет и уже передана в детские библиотеки.

Согласно протоколу, предоставленному "Украинским институтом книги", перечень книг, среди которых и данный комикс, Кабмин утвердил 5 июля прошлого года. Правительством была согласована закупка книжной продукции на общую сумму 666 тысяч гривен.

В описании комикса сказано, что он направлена на преодоление стереотипных представлений о человеческих взаимоотношениях.

Ранее сообщалось, что Минкультуры совместно с Украинским институтом книги начинает акцию по популяризации чтения. В ее рамках украинские общественные деятели, музыканты, художники и артисты будут делиться историями об их любимых книгах.

Также мы писали, что бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун представила у себя в Facebook книгу "Мочи манту" собственного авторства.

А мэр Киева Виталий Кличко во время презентации книги со своими цитатами-мемами упрекнул "95 квартал" за шутки.