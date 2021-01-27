Мінкульт закупило для дитячих бібліотек понад тисячу книг про одностатеве кохання

За бюджетні кошти Міністерство купило комікс про принцес-лесбійок

Український інститут книги і Міністерство культури України закупили для шкільних і дитячих бібліотек 1 240 примірників книги-коміксу під назвою "Принцеса + принцеса: довго й щасливо", яку написала Кейті О'Нілл.

Про це повідомляє громадський рух "Всі разом!".

У коміксі, рекомендованому для прочитання дітям від 5 років, описані ніжні стосунки між двома дівчатами, які в підсумку завершуються їхнім весіллям.

У Міністерстві культури, у відповідь на запит "Всі разом!", поінформували, що книга придбана за державний рахунок і вже передана до дитячих бібліотек.

Згідно з протоколом, наданим "Українським інститутом книги", перелік книг, серед яких є й цей комікс, Кабмін затвердив 5 липня минулого року. Урядом була узгоджена закупівля книжкової продукції на загальну суму 666 тисяч гривень.

В описі коміксу сказано, що він спрямований на подолання стереотипних уявлень про людські взаємини.

Раніше повідомлялося, що Мінкультури спільно з Українським інститутом книги розпочинає акцію з популяризації читання. В її рамках українські громадські діячі, музиканти, художники та артисти будуть ділитися історіями про їх улюблені книги.

Також ми писали, що колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун представила на своїй сторінці у Facebook книгу "Мочи манту" власного авторства.

А мер Києва Віталій Кличко під час презентації книги зі своїми цитатами-мемами дорікнув "95 квартал" за жарти.