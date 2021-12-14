Зиґар, Дейвіс і Джонсон. Стефанчук порадив нардепам топ-5 книг на різдвяні канікули

У "літературному топі" спікера парламенту переважають зарубіжні автори. Українець – лише філософ Григорій Сковорода.

Речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук вирішив дати пораду нардепам, що почитати на різдвяних канікулах. У себе у Facebok він опублікував літературний "новорічний топ".

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Ось який вигляд має топ-5 книг від спікера:

Григорій Сковорода — "Найкраще",

Норман Дейвіс — "Європа. Історія",

Михайло Зигар — "Імперія повинна померти" ("Імперія повинна померти. Історія російських революцій в особах. 1900-1917 роки),

Борис Джонсон — "Фактор Черчілля. Як одна людина змінила історію",

Адмірал Вільям Г. Макрейвен — "Застилайте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ".

Стефанчук зазначив, що міг би перерахувати й більше книжок. Політик таким чином вирішив мотивувати нардепів "читати ще щось, окрім соцмереж, месенджерів і клікбейтних заголовків ЗМІ".

"Звертаюся до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним "домашнім завданням" — рекомендую 5 книг "від спікера", які б просив кожного, по можливості, прочитати найближчим часом", — зазначив він.

Спікер Ради готує розширений літературний список на літні канікули та чекає на рекомендації від користувачів Facebook.

У "списку Стефанчука" немає Конституції України та регламенту Ради. На його думку, будь-який нардеп знає ці документи "на зубок".

Фокус раніше писав, що читали українці на карантині. Так, за минулий рік лише 18% мешканців країни почали читати більше книжок.

Водночас, в Україні книгу в руки один раз на тиждень беруть менше ніж 30% населення. У Німеччині цей показник становив 50%, а Італії – 56%.

Оглядач Фокусу Юрій Володарський раніше презентував книжкові новинки на українському ринку.

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