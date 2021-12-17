Нардепы провалили отсрочку по РРО для ФОП, под Радой произошли столкновения (видео)

Предприниматели пытались перекрыть улицу, однако им помешали силовики. Требования демонстрантов парламент не выполнил.

У здания Верховной Рады произошли столкновения между участниками митинга предпринимателей и силовиками, охраняющими административное здание. Демонстранты требовали принятия законопроекта об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов и пытались перекрыть улицу Грушевского, однако им помешали правоохранители. Об этом сообщает телеграм-канал "Сегодня".

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По данным журналистов, в ходе противостояния между демонстрантами и силовиками применялись петарды и дымовые шашки. Также авторы публикации сообщили о задержаниях митингующих.

В комментарии "Укринформу" пресс-офицер Печерского райуправления Нацполиции Киева Оксана Тищенко уточнила, что правоохранители составили протокол на одного мужчину административный протокол за нарушение порядка проведения митингов.

По ее словам, к этому моменту мужчину уже отпустили. Тем временем "BBC Украина" сообщило о двоих задержанных и одном пострадавшем в ходе столкновений.

В пятницу, 17 декабря, Верховная Рада на внеочередном заседании могла рассмотреть законопроект №6376 о переносе обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (укр. — ФОП) на январь 2023 года. Однако за включение соответствующей инициативы в повестку народные депутаты дали 102 голоса из 226 необходимых. Как сообщает BBC, в сессионном зале в момент голосования находились преимущественно представители оппозиционных фракций.

Таким образом, ФОПы 2, 3 и 4 группы будут обязаны использовать кассовые аппараты с 1 января 2022 года вне зависимости от предоставляемых ими услуг, годовые доходы которых не превышают 220 размеров минимальной зарплаты (сейчас это 1,3 млн грн). Ранее Верховная Рада уже переносила вступление в силу этой нормы закона с 1 января 2021 года.

Напомним, сегодня — последний рабочий день Верховной Рады перед каникулами. По словам "слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, нардепы продлили себе время отдыха во время зимних праздников, отдав последнюю неделю перед пленарными заседаниями в январе этого года под работу в комитетах.