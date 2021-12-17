UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Митинги ФОП (ФЛП) против кассовых аппаратов

Нардепы провалили отсрочку по РРО для ФОП, под Радой произошли столкновения (видео)

298
ФОП, РРО, митинг, Верховная Рада, столкновения
Фото: telegraf | ФОПы под Радой вступили в стычку с силовиками

Предприниматели пытались перекрыть улицу, однако им помешали силовики. Требования демонстрантов парламент не выполнил.

У здания Верховной Рады произошли столкновения между участниками митинга предпринимателей и силовиками, охраняющими административное здание. Демонстранты требовали принятия законопроекта об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов и пытались перекрыть улицу Грушевского, однако им помешали правоохранители. Об этом сообщает телеграм-канал "Сегодня".

По данным журналистов, в ходе противостояния между демонстрантами и силовиками применялись петарды и дымовые шашки. Также авторы публикации сообщили о задержаниях митингующих.

В комментарии "Укринформу" пресс-офицер Печерского райуправления Нацполиции Киева Оксана Тищенко уточнила, что правоохранители составили протокол на одного мужчину административный протокол за нарушение порядка проведения митингов.

Верховная Рада, ФОП, РРО, РРО 2022
Верховная Рада, ФОП, РРО, РРО 2022
Верховная Рада, ФОП, РРО, РРО 2022
Верховная Рада, ФОП, РРО, РРО 2022

По ее словам, к этому моменту мужчину уже отпустили. Тем временем "BBC Украина" сообщило о двоих задержанных и одном пострадавшем в ходе столкновений.

В пятницу, 17 декабря, Верховная Рада на внеочередном заседании могла рассмотреть законопроект №6376 о переносе обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (укр. — ФОП) на январь 2023 года. Однако за включение соответствующей инициативы в повестку народные депутаты дали 102 голоса из 226 необходимых. Как сообщает BBC, в сессионном зале в момент голосования находились преимущественно представители оппозиционных фракций.

Таким образом, ФОПы 2, 3 и 4 группы будут обязаны использовать кассовые аппараты с 1 января 2022 года вне зависимости от предоставляемых ими услуг, годовые доходы которых не превышают 220 размеров минимальной зарплаты (сейчас это 1,3 млн грн). Ранее Верховная Рада уже переносила вступление в силу этой нормы закона с 1 января 2021 года.

Напомним, сегодня — последний рабочий день Верховной Рады перед каникулами. По словам "слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, нардепы продлили себе время отдыха во время зимних праздников, отдав последнюю неделю перед пленарными заседаниями в январе этого года под работу в комитетах.