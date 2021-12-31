З 1 січня в Україні штрафуватимуть ФОП без касових апаратів. Скільки їх встановили

Голова фінансового комітету Ради Гетьманцев назвав прискорене встановлення РРО "довірою до закону", проте вибору у підприємців у цьому питанні немає.

Станом на 31 грудня кількість зареєстрованих в Україні програмних та звичайних реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО), використання яких з 1 січня стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців 2-4 груп, перевищило 500 тисяч одиниць. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат із "Слуги народу" Данило Гетьманцев.

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За словами парламентаря, останніми днями в Україні підприємці реєструють понад 10 тисяч касових апаратів кожної доби, а за грудень було досягнуто планки 67 тисяч реєстраторів.

"Система працює без збоїв. Дякуємо за довіру, повагу до споживача та закону!!!" – прокоментував ці цифри Гетьманцев.

[ + – ] Пост Гетьманцева

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року усі фізичні особи-підприємці (ФОП), які є платниками єдиного податку 2-4 груп, зобов'язані використати касові апарати для проведення розрахункових операцій. За кожну транзакцію без фіскалізації підприємцю загрожує штраф, сума якого залежить від кількості незаконних операцій:

перша – 100% від суми чека;

другі та наступні — 150% від суми чека.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроекти щодо обов'язкового застосування РРО у жовтні 2019 року. Майже через рік голова держави, на тлі протестів підприємців проти цієї норми закону, затвердив ухвалений парламентом законопроект про відстрочення набрання ініціативою чинності до 1 січня 2022 року.

17 грудня цього року було скликано позачергове засідання Верховної Ради для розгляду питання про чергове відстрочення, однак для включення його до порядку денного не вистачило голосів. На тлі цього під стінами парламенту проходила демонстрація підприємців, яка переросла у зіткнення із правоохоронцями.

23 грудня Кабінет міністрів звільнив ФОПів, які займаються роздрібною торгівлею у сільській місцевості, від обов'язкового використання РРО.

Ціна звичайного касового апарату для бізнесу може сягати 20 тисяч гривень, тоді як програмний РРО — близько 200 гривень на місяць без урахування вартості його обслуговування.